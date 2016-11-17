به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید محمد علوی در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: تلاش همه دستگاه های خدمات رسان در خلق حماسه اربعین حسینی(ع) مثال زدنی است.

وی بیان داشت: مشکل امنیتی در مرزهای ایران و عراق وجود ندارد.

وزیر اطلاعات افزود: تسهیلات ورود و خروج زائران در مرزهای کشور نسبت به سال های گذشته بهتر شده است.

وی تصریح کرد: حضور میلیونی مردم کشورمان در مراسم پیاده روی اربعین سرور و سالار شهیدان(ع) مایه افتخار و مباهات ملت شریف ایران است.

سید محمود علوی وزیر اطلاعات کشور با حضور در مرز مهران از نحوه تردد زائران و خدمات رسانی نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های مربوطه به زوار بازدید کرد.

گفتنی است بعد از بسته شدن مرز مهران توسط عراقی ها، هم اکنون به دلیل خروج زائران از مهران و حرکت به سمت شهرهای خود، جاده مهران به ایلام یک طرفه شده است.

بیش از یک میلیون نفر از اول صفر تاکنون از مرز مهران خارج شده اند و تمهیدات لازم برای بازگشت زوار نیز اندیشیده است.