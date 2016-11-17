تصادف زائران کربلا در نهاوند ۶ کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت

احمد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخورد سه دستگاه خودرو سمند، پراید و تریلر در ۲۳ کیلومتری نهاوند-فیروزان، نرسیده به شهرفیروزان، ۶ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.

وی گفت: خبر این سانحه رانندگی مرگبار ساعت ۱۳:۱۵ امروز به مرکز اورژانس ۱۱۵نهاوند اطلاع داده شد و طی آن دو دستگاه آمبولانس از پایگاه های نهاوند و فیروزان به محل حادثه اعزام شدند.

کیانی اظهار کرد: در این حادثه سرنشینان سمند به دلیل قفل شدن درب خودرو حین حادثه، در آتش سوختند و مصدومان حادثه نیز پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند منتقل شدند.

مسئول مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نهاوند عنوان کرد: سرنشینان خودروهای این حادثه از زائران کربلا بوده اند.