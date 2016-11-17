حضور رئیس فدراسیون فوتبال در دیدار استقلال و صبای قم

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از درگذشت سرپرست و پیشکسوت تیم استقلال و فوتبال کشور(منصور پور حیدری) اولین دیدار تیم استقلال برابرحریف خود در ورشگاه آزادی برگزار می شود. بر همین اساس مهدی تاج - رئیس فدراسیون فوتبال - به منظور همدردی با خانواده مرحوم پورحیدری و گرامیداشت یاد و خاطره این پیشکسوت عزیز، در ورزشگاه آزادی حضور پیدا می‌کند.

این دیدار عصر جمعه در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

فدراسیون فوتبال نیز در پیامی جداگانه درگذشت مرحوم پور حیدری را بار دیگر به خانواده وی، جامعه فوتبال و علاقمندان تسلیت گفت.