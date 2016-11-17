قول وزیر کار به مردم نورآباد پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان با اشاره به اینکه وزیر کار در سفر به نورآباد برای ایجاد کارگاه بسته بندی حبوبات به مردم قول دادند، اظهار داشت: بالاخره وزیر به مردم قول داده و این قول باید به صورت جدی پیگیری شود.

علی آشتاب مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به اینکه وزارت کار در حال نهایی کردن ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار از طریق صندوق توسعه ملی است، گفت: با تامین این اعتبار کار اجرای طرح های تکاپو در استانها آغاز می شود.

وی افزود: برنامه عملی برای بسته های طرح تکاپو نوشته شده و به محض تامین اعتبار کار عملیاتی آنها آغاز می شود.