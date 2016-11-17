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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۶

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افتتاح نمایشگاه کتاب در شهرستان هیرمند

افتتاح نمایشگاه کتاب در شهرستان هیرمند

زابل - نمایشگاه کتابی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور فرماندار، مدیر اداره آموزش و پرورش، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر تبلیغات اسلامی هیرمند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز در مراسمی با حضور فرماندار، مدیر اداره آموزش و پرورش، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر تبلیغات اسلامی هیرمند نمایشگاه کتابی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در شهرستان مرزی هیرمند افتتاح شد.

این نمایشگاه کتاب در دبیرستان نمونه پسرانه سیدالشهدا شهرستان هیرمند و با بیش از ۲۰۰ جلد کتاب با عناوین مختلف از جمله علمی، آموزشی، تربیتی، دینی وکمک درسی افتتاح شد.

محمدعلی پیری فرماندار شهرستان هیرمند در آئین افتتاح این نمایشگاه گفت: آمار نشان می دهد که سرانه مطالعه در جامعه رضایت بخش نیست و اگر به دنبال افزایش زمان مطالعه و فرهنگ سازی در این زمینه هستیم لازمه آن برنامه ریزی بنیادی، منظم و اصولی در جامعه است.

وی افزود: مناسب ترین بستر و زمینه برای افزایش سرانه مطالعه در هر جامعه ای مدارس هستند که باید نگاه ویژه ای به آنها داشت.

همچنین امیر وظیفه دان مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هیرمند در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: سرمایه گذاری مطلوب در مدارس و توجه بیشتر به دانش آموزان به عنوان آینده سازان این جامعه، ارتقا سطح مطالعه در جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: مشارکت کلیه نهاد های کتاب و کتابخوانی و تامین بخشی از هزینه ها جهت ساخت کتابخانه علاوه بر  افزایش سرانه مطالعه باعث فرهنگ سازی در این زمینه می شود.

کد مطلب 3827445

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