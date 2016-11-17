بانک های آذربایجان غربی به فعال سازی واحدهای تولیدی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهارداشت: بانک های استان باید وضعیت کار و عملکردی خود را نسبت به موضوع اقتصاد مقاومتی شفاف تر بکنند و ضروری است هر چه زودتر تسهیلات موردنیاز معرفی شده کارگروه را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بانک‌های آذربایجان‌غربی در بیان مشکلات مالی خویش صریح نیستند ادامه داد:متاسفانه بانک‌های آذربایجان‌غربی در بیان مشکلات مالی خویش صریح نبوده و باید اذعان کنند که یا اجازه پرداخت وام را ندارند و یا اینکه منابع مالی مردم را برای استفاده واحدهای تولیدی برسانند.

سعادت با اشاره به اینکه شهرستان تکاب به عنوان پایگاه اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان‌غربی انتخاب شده است بیان کرد: با وجود اینکه این شهرستان دارای ذخایر عظیم معدنی و ظرفیت‌های فراوان گردشگری و صنایع دستی به ویژه فرش است اما مردم این منطقه از لحاظ درآمد و معیشت دارای مشکلات فراوانی هستند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه در تکاب معادن غنی طلا، روی و آهن وجود داشته و شهرستان ارزشمندی به لحاظ سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی یا حتی پس از آن، وقتی استان با کمبود منابع مالی مواجه می‌شد، نقدینگی از بانک ملی تکاب و سردشت برای پرداخت حقوق‌های دولتی تامین می‌شد.

سعادت با تاکید بر اینکه زیرساخت‌ها و جاده‌های تخت سلیمان تکاب به صورت جدی تا آخر امسال یا اوایل سال آینده در دست احداث است اعلام کرد: هم‌اکنون شاهد هستیم که گردشگرانی از کشور هندوستان به این مکان آمده و با توجه به اینکه تخت سلیمان برای آنها جنبه معنوی دارد، در آنجا عبادت می‌کنند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: بیشترین تقاضایی که از سوی مردم در سفرهای مختلف به مسئولان ارائه می شود، موضوع اشتغال جوانان است و ما مسئولان نیز باید در این خصوص اهتمام لازم داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه منابع مالی موجود دولتی در کشور و آذربایجان غربی کفاف نیازهای اقتصادی کشور را نمی دهد، افزود: باید برای بهبود این وضعیت، منابع مردمی را به کار بگیریم که همراهی بانک ها در این خصوص بسیار تاثیرگذار است.