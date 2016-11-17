  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۲

استاندار آذربایجان‌ غربی:

بانک های آذربایجان غربی به فعال سازی واحدهای تولیدی کمک کنند

بانک های آذربایجان غربی به فعال سازی واحدهای تولیدی کمک کنند

ارومیه – استاندار آذربایجان غربی گفت: مشکل اصلی امروز اشتغال و عدم رونق تولید است و بانک ها موظفند در این حوزه به فعال سازی واحدهای تولیدی کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهارداشت: بانک های استان باید وضعیت کار و عملکردی خود را نسبت به موضوع اقتصاد مقاومتی شفاف تر بکنند و ضروری است هر چه زودتر تسهیلات موردنیاز معرفی شده کارگروه را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بانک‌های آذربایجان‌غربی در بیان مشکلات مالی خویش صریح نیستند ادامه داد:متاسفانه بانک‌های آذربایجان‌غربی در بیان مشکلات مالی خویش صریح نبوده و باید اذعان کنند که یا اجازه پرداخت وام را ندارند و یا اینکه منابع مالی مردم را برای استفاده واحدهای تولیدی برسانند.

سعادت با اشاره به اینکه شهرستان تکاب به عنوان پایگاه اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان‌غربی انتخاب شده است بیان کرد: با وجود اینکه این شهرستان دارای ذخایر عظیم معدنی و ظرفیت‌های فراوان گردشگری و صنایع دستی به ویژه فرش است اما مردم این منطقه از لحاظ درآمد و معیشت دارای مشکلات فراوانی هستند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه در تکاب معادن غنی طلا، روی و آهن وجود داشته و شهرستان ارزشمندی به لحاظ سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی یا حتی پس از آن، وقتی استان با کمبود منابع مالی مواجه می‌شد، نقدینگی از بانک ملی تکاب و سردشت برای پرداخت حقوق‌های دولتی تامین می‌شد.

سعادت با تاکید بر اینکه زیرساخت‌ها و جاده‌های تخت سلیمان تکاب به صورت جدی تا آخر امسال یا اوایل سال آینده در دست احداث است اعلام کرد: هم‌اکنون شاهد هستیم که گردشگرانی از کشور هندوستان به این مکان آمده و با توجه به اینکه تخت سلیمان برای آنها جنبه معنوی دارد، در آنجا عبادت می‌کنند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: بیشترین تقاضایی که از سوی مردم در سفرهای مختلف به مسئولان ارائه می شود، موضوع اشتغال جوانان است و ما مسئولان نیز باید در این خصوص اهتمام لازم داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه منابع مالی موجود دولتی در کشور و آذربایجان غربی کفاف نیازهای اقتصادی کشور را نمی دهد، افزود: باید برای بهبود این وضعیت، منابع مردمی را به کار بگیریم که همراهی بانک ها در این خصوص بسیار تاثیرگذار است.

کد مطلب 3827454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها