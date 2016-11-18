علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کلاس داوری درجه سوم دوچرخه‌سواری کشور در همدان اظهار داشت: این دوره داوری به مدت سه روز در همدان برگزار می‌شود و به قبول‌شدگان مدرک داوری درجه سه اعطا خواهد شد.

وی افزود: در این کلاس داوری ۱۲ نفر از استان‌های تهران، کردستان و همدان زیر نظر محسن سلگی مسئول کمیته آموزش فدراسیون دوچرخه‌سواری کشور حضور دارند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان بابیان اینکه همدان پس از تهران دومین استانی است که طی امسال نسبت به برگزاری کلاس داوری دوچرخه‌سواری اقدام کرده است، گفت: بر اساس اعلام محسن سلگی مسئول کمیته آموزش فدراسیون، بهترین‌ها برای قضاوت در رقابت‌های کشوری انتخاب می‌شوند.

ثقفی عنوان کرد: کلاس داوری دوچرخه‌سواری در سال‌های اخیر برگزار نشده و همدان توانست با برگزاری دوره‌های داوری و مربیگری طی سال جاری موفقیت ارزنده‌ای را به دست آورد.

وی بابیان اینکه در پایان این کارگاه داوری از شرکت‌کنندگان آزمون گرفته می‌شود، بیان کرد: افراد قبول‌شده در آزمون تئوری و عملی مدرک داوری درجه سه دوچرخه‌سواری دریافت می‌کنند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان همدان عنوان کرد: هیئت دوچرخه‌سواری استان در دو سال گذشته موفقیت‌های خوبی در عرصه‌های قهرمانی، مربیگری و داوری کسب کرده است.