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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۲

سرمربی تیم ملی والییال بانوان ایران:

سطح فنی مسابقات والیبال نونهالان ایران بالا بوده است

سطح فنی مسابقات والیبال نونهالان ایران بالا بوده است

آمل- سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران، سطح فنی و کیفیت مسابقات والیبال نونهالان ایران در رامسر بالا بوده است.

مایدا چیچیچ درگفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به مسابقات نونهالان قهرمانی کشور که هفته گذشته در رامسر برگزار شد،بابیان اینکه برای اولین بار چنین مسابقاتی را درایران دیدم، عنوان کرد: اولین بار است که درایران چنین مسابقاتی را دیدم اما در کشورهای دیگر این گونه مسابقات برگزار شده بود.

وی تصریح کرد: این مسابقات از سطح فنی و کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و می توان مسابقات نونهالان دختر ایران را با کشورهای ایتالیا واسلونی مقایسه کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران افزود: اولین اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان ایران را برگزار کردیم و ازهر استان بازیکنان بسیار زیادی برای تست شرکت کردند که امروز ۶۲ نفر از بهترین بازیکنان ایران را انتخاب کردیم والان در اردوی تیم ملی حضور دارند.

مایدا با اعلام اینکه کار بسیار بزرگی در تیم ملی نوجوانان در پیش خواهیم داشت،اظهارکرد: اردو های بسیار طولانی را باید برگزار کنیم تا بهترین ها را انتخاب کنیم و دو بازیکن از مازندران به نام بهار سلیمی زاده و فاطمه اصغری از مازندران در اردوی تیم ملی حضور دارند.

وی ادامه داد: من به عنوان سرمربی تیم بزرگسالان بانوان ایران با فدراسیون والیبال قرارداد همکاری امضا کردم ولی به دلیل اینکه تجربه بسیار بالایی در انتخاب بازیکنان دارم در اردو های تیم ملی نوجوانان دختر حاضر شدم و اگر فدراسیون والیبال ایران در هر رده ای نیاز ببیند من مشکلی برای کار کردن ندارم و اصلا برای من سخت نیست.

سرمربی تیم ملی بانوان ایران با اشاره به افتخار آفرینی بانوان ایران در بازی های آسیایی،گفت: من قبل از اینکه به مسابقات برویم به بازیکنانم اعتقاد داشتم امروز هم دارم و برای مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در اردوی آماده سازی حاضر هستیم.

کد مطلب 3827457

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