عصر ایران نوشت: سحر عابدینی متخصص تغذیه گفت: گاستروپارزی یا همان فلج معده به معنی شل شدن حرکات معده است که امروزه بسیار رواج یافته است.

وی بیان داشت: بیماری فلج معده طول عمر را تغییر نداده و باعث مرگ نمی شود، ولی کیفیت زندگی را به شدت کاهش می دهد.در این بیماری غذا مدت زمان زیادی در معده باقی می ماند و فرد دچار احساس سیری معده می شود. هنگام بیماری های ویروسی سخت احساس سیری نسبت به غذا را تجربه کرده ایم که با حالت هایی چون تهوع و استفراغ همراه بوده است؛ البته این نوع از فلج معده موقتی است و شخص بعد از بهبودی از بیماری به حالت طبیعی خویش بر می گردد. دیابت نیزعاملی جدی در ابتلا به فلج معده به شمار می رود.



وی عنوان کرد: انواع داروها ی مشتق مورفین مثل تریاک و یا سیگار ایجاد بی اشتهایی و سیری کاذب می کند همچنین آنتی هیستامین هایی مثل دیفن هیدرامین منجر به شل شدن معده را می شود.

عابدینی افزود:داروهای مختلفی هم برای این بیماری وجود دارد. متوکلوپرامید و «دومپریدون» که هم خانواده متوکلوپرامید است به صورت قرص و آمپول یکی از قدیمی ترین داروها برای درمان فلج معده است که در دیابتی ها باید روزانه مقدار بیشتری مصرف شود.

وی تصریح کرد:داروی «اریترومایسین» که برای درمان ذات الریه استفاده می شود دارای خاصیت ایجاد حرکات معده است که می توان از شربت یا قرص آن برای درمان کم تحرکی معده استفاده کرد.

عابدینی ابراز داشت:غذاهای نرم و مایع که راحت تر هضم می شوند نیز در روند تسریع بهبود این بیماری نقش دارد.

وی افزود:در هنگام صرف غذا نیز نباید از نوشیدنی های گاز داری چون نوشابه استفاده کرد.

عابدینی یاد آور شد: خوردن غذاهایی با حجم کم و پرهیز از خوردن غذاهای چرب که مدت بیشتری در معده باقی می ماند، باعث بهبود نسبی این بیماری می شود. تحرک بدنی و پرهیز از نشستن و بخصوص دراز کشیدن یا خوابیدن بعد از غذا باعث بهترشدن این عارضه می شود.