عملیاتی کردن اقتصادمقاومتی نیازمند سرمایه گذاری در بنادر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر پنجشنبه در آئین تکریم از مدیرکل سابق و معارفه مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با بیان اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن اقتصاد تلقی فرمودند، عنوان کرد: بر اساس این سیاست سرمایه بسیاری در حوزه بنادر استان جذب شد و امروز بندر شهید رجایی بندری مهم در کل منطقه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ایران پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر آن در استان هرمزگان قرار دارد، افزود: سهم بسیار بزرگی از حمل و نقل دنیا در کنار خلیج فارس و دریای عمان انجام می شود اما سهم ایران از این حمل و نقل کمتر از هفت درصد است و درآمد داخلی کشور از دریا نیز دو درصد است که قرار است این سهم در برنامه ششم توسعه به ۱۰ درصد برسد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر لزوم استفاده از مشارکت و همکاری بخش خصوصی، بیان داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند پروژه های دریایی را تکمیل و بنادر را رونق دهند و همچنین در این راستا می توانیم از تجارب کشورهای خارجی استفاده کنیم.

جادری با بیان اینکه باید با برنامه ریزی درست اقتصاد دریامحور کشور را متحول کنیم، اظهار داشت: مزیت نسبی کشور ما دریاست که می تواند اقتصاد ما را متحول کند و برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باید به سمت سرمایه گذاری در حوزه های بنادر و دریانوردی و کشتی سازی برویم.

وی گفت: ما به عنوان پیشتازان اقتصاد مقاومتی این مسئولیت را بر عهده داریم که اقتصاد دریا محور را در برنامه ششم عملیاتی کنیم و نیاز است به سمت سیاست گذاری هماهنگ و تدوین استراتژی و آموزش نیروی انسانی مرتبط با صنعت دریا برویم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: به دلیل توجه ویژه ای که نسبت به استان هرمزگان وجود دارد این استان قلب تپنده توسعه ایران اسلامی است و با اقدامات صورت گرفته استان هرمزگان رتبه اول کشوری را در اقتصاد مقاومتی به دست آورد که این افتخار با تلاش های مدیران اجرایی استان و حمایت های نمایندگان به دست آمد.

جادری همچنین ابراهیم ایدنی مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی استان هرمزگان را از مدیران موفق استان دانست و بیان داشت: اقدامات صورت گرفته در این دوره مدیریتی افتخارات و کارنامه درخشانی به همراه داشته و سرمایه گذاری های بسیاری با دید تقویت بخش خصوصی در این دوره صورت گرفت.

وی با قدردانی از انتخاب الله مراد عفیفی پور به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، افزود: امیدواریم این راه در دوره مدیریتی جدید تداوم یابد و کارهای باقی مانده تکمیل شود.

در این مراسم از ابراهیم ایدنی مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تجلیل و الله مراد عفیفی پور به عنوان مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان هرمزگان معرفی شد.