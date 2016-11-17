آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بنادر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدنژاد عصر پنجشنبه در مراسم تویع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن تشریح مباحث و سیاست های کلان سازمان بنادر، به بیان اهمیت استان هرمزگان و جایگاه استراتژیک بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طلایی اقتصاد ایران پرداخت.

وی با بیان برخی آمار و ارقام، وضعیت بندر شهید رجایی در دوره قبل و بعد از برجام را تشریح کرد و از برنامه های این سازمان در زمینه ایجاد شبکه بنادر برای رونق بخشی به بنادر کوچک به منظور توسعه ترانشیپ، توسعه زیرساخت های مسافرت های دریایی، واگذاری برخی فعالیت های دریایی همچون لایروبی، یدک کشی به بخش خصوصی و ... سخن گفت.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ درصد تانکرهای نفتی جهان و بیش از ۵۰هزار شناور بزرگ سالانه از تنگه هرمز عبور می‌کند، که نقش و اهمیت استراتژیک و اقتصادی و به طبع آن امنیتی بالایی به این حوزه داده است.

سعیدنژاد با اشاره به اینکه از طرفی اهمیت خاصی که هرمزگان و به طبع آن کشورمان دارد، ارتباطش با کشورهای آسیای میانه و با ۱۰ کشور محصور در خشکی است، عنوان کرد: ۱۰ کشور حاضر در منطقه آسیای میانه در وضعیتی قرار دارند که امکان دسترسی به آب‌های آزاد را و اقتصاد جهانی را جز عبور از تنگه هرمز ندارند و اگر بنا باشد از مسیرهای دیگری بروند باید با هزینه سنگین و بازمان طولانی این مسیر را طی کنند.

وی بابیان اینکه در سال ۹۰ مجموعه عملیات کانتینری در بندرشهیدرجایی ۳.۲ میلیون TEU بوده که در سال‌های پس‌ازآن به زیر ۲میلیون رسیده است اما امسال خوشبختانه به این میزان اضافه خواهد شد، افزود: با توجه به هدایت‌های مقام معظم رهبری و اقداماتی که در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد که در رأس آن تحقق توافق هسته‌ای بود، بار دیگر فرصت‌های بزرگی نصیب حوزه دریا شد تا آن‌ها را اجرایی و تبدیل به عمل کنیم.

سعید نژاد با اشاره به اینکه درواقع بعدازاین که برجام شکل گرفت، تصریح کرد: وقتی به آمارها و ارقاممان در حوزه دریا مراجعه می‌کنیم کاملاً آثار افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های به وجود آمده مشهود است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه در گزارش‌هایی که از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی و مجلس شورای اسلامی تهیه شد بر امر افزایش فعالیت‌های توسعه‌ای و رشد چشمگیر اقدامات در حوزه بنادر و دریانوردی تأکید شد.

به گفته وی، بازگشت خطوط بزرگ کشتیرانی امری مهم بود تا جایی که با استقبال بسیار زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های خطوط کشتیرانی و پورت اپراتور دنیا برای سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی مواجه شدیم

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین خاطرنشان کرد: این مراسم نخستین جلسه تودیعی محسوب می شود که بنده در آن شرکت می کنم و همواره معاونین خود را به این جلسات می‌فرستادم اما به دلیل عملکرد مناسب و تکریم از خدمات آقای ایدنی خود شخصاً در این مراسم حضور یافتم. با اصرارهای زیاد بازنشستگی او را سه سال به عقب انداختم و برای پس از بازنشستگی نیز قول همکاری از او گرفته‌ام.