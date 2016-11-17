آموزش یک میلیون نفر دوره در مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین سازگارنژاد عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مراکز فنی و حرفه ای خوی با بیان اینکه مهارت آموزان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای، آموزشهای لازم را برای ورود به بازارکار فرامی گیرند افزود: طی سالجاری یک میلیون نفر دوره در مراکز این سازمان آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

وی ادامه داد: امسال برای تامین نیازهای بازار کار به نیروی ماهر یک میلیون نفر دوره در ۷۰۰ مرکز فنی و حرفه ای و هشت هزار مرکز آموزش فنی و حرفه ای و سه هزار کارگاه مهارت آموزی بخش خصوصی در حال مهارت آموزی هستند.

سازگارنژاد اضافه کرد: آموزشهای سفارشی بازار کار در اولویت برنامه های آموزش مهارت در مراکزفنی و حرفه ای است و این سازمان برای تربیت نیروی کار ماهر تفاهم نامه هایی با بخش های صنعت، معدن، فناوری اطلاعات، صنایع دستی و کردشگری و بازآفرینی شهری امضا کرده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور عنوان کرد:در حوزه آموزش فنی و حرفه ای هفت هزار استاندارد آموزشی تعریف شده است که در حال حاضر بیش از دو هزار استاندارد آموزشی در حال بهره برداری است.

سازگارنژاد، گسترش استفاده از این فناوری های آی تی و آی سی تی در مراکز مهارت آموزی را از برنامه های اولویت داراین سازمان اعلام کرد.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور یادآور شد: دوره های آموزش مراکز فنی و حرفه ای برای کارآموزان باری ورود به بازار کسب و کار به صورت سه ماهه برگزار می شود.