ايران و عمان بر تقويت پيوندها و مناسبات دوجانبه تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سفير عمان در اين ديدار با اشاره به روابط وعلايق مستحكم دو كشور اظهار داشت: روابط دو كشوراز استحكام خوبي برخوردار است رايزني هاي مستمر بين مقامات دو كشور دائما در خصوص مسائل مورد علاقه جريان داشته و كميسيون مشترك اقتصادي و كميته اي سياسي، فني، علمي، پارلماني دو كشور فعال هستند ومناسبات روند رو به پيشرفت دارد.

مصطفوي نيز با ارزيابي مثبت از عملكرد سفير عمان در ارتقاي مناسبات دو كشور اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران و عمان براي تقويت پيوندها ومناسبات دو كشور ديدگاه و اراده جدي داشته و ما خرسنديم مناسبات دو كشور به طور سنتي مثبت بوده است واميدواريم مناسبات اقتصادي به جايگاه متعالي و مترقي خويش برسد.

قائم مقام وزير امورخارجه كشورمان با اشاره به زمينه ها و ضرورتهاي جديد مناسبات دو كشور خاطرنشان كرد: هر چه مناسبات اقتصادي در چارچوب علايق سنتي موجود ارتقاء ياقته و جنبه هاي ساختار اقتصادي و مراودات تجاري و مواصلات دريايي افزايش يافته و موجب شكوفايي مناسبات طرفين را فراهم خواهد ساخت.