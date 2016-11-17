به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراک با بیان اینکه بسیج، ۳۷سال پیش به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شد، اظهار داشت: این نهاد که از دل مردم ولایت مدار برخواسته در هر زمان که ارزش های انقلاب به خطر افتاده پا به میدان گذاشته و از ارزش ها صیانت کرده است.

وی افزود: بسیج نه فقط در بعد نظامی، بلکه در همه حوزه ها و در هر زمانی خوب عمل کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه اراک بیان کرد: برنامه های هفته بسیج سال جاری با رویکرد تبیین نقش بسیج و روحیه انقلابی و با شعار «بسیج انقلابی و خدمتگزار» از ۳۰ آبان ماه تا ششم آذرماه برگزار می شود.

رضایی خاطرنشان ساخت: همزمان با اربعین حسینی و نخستین روز از هفته بسیج ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه، مردم در میدان شهدا حضور خواهند یافت و پس از تجمع مردمی کاروان به سمت مصلی بیت المقدس اراک حرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین کاروان مشابهی ساعت ۱۰صبح همان روز از میدان فراهان به سمت آستان مقدس امامزاده محمد عابد (ع) رهسپار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه اراک گفت: افتتاح پایگاه مقاومت بانوان در اراک، افتتاح چند مهد قرآن، اجرای برنامه های هیات عاشقان ولایت و یاران ولایت، صبحگاه مشترک پایگاه حلقه های صالحین ویژه خواهران در مورد خطبه خوانی حضرت زینب(س) و اجرای برنامه در ۲۵۰ منطقه اراک، بخشی از برنامه های هفته بسیج در اراک است.