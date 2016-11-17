۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۲

فرمانده سپاه ناحیه اراک:

۳۰۰ برنامه طی هفته بسیج در اراک برگزار می‌شود

اراک- فرمانده سپاه ناحیه اراک از اجرای ۳۰۰عنوان برنامه در حوزه های عمرانی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی طی هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراک با بیان اینکه بسیج، ۳۷سال پیش به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شد، اظهار داشت: این نهاد که از دل مردم ولایت مدار برخواسته در هر زمان که ارزش های انقلاب به خطر افتاده پا به میدان گذاشته و از ارزش ها صیانت کرده است.

وی افزود: بسیج نه فقط در بعد نظامی، بلکه در همه حوزه ها و در هر زمانی خوب عمل کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه اراک بیان کرد: برنامه های هفته بسیج سال جاری با رویکرد تبیین نقش بسیج و روحیه انقلابی و با شعار «بسیج انقلابی و خدمتگزار» از ۳۰ آبان ماه تا ششم آذرماه برگزار می شود.

رضایی خاطرنشان ساخت: همزمان با اربعین حسینی و نخستین روز از هفته بسیج ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه، مردم در میدان شهدا حضور خواهند یافت و پس از تجمع مردمی کاروان به سمت مصلی بیت المقدس اراک حرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین کاروان مشابهی ساعت ۱۰صبح همان روز از میدان فراهان به سمت آستان مقدس امامزاده محمد عابد (ع) رهسپار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه اراک گفت: افتتاح پایگاه مقاومت بانوان در اراک، افتتاح چند مهد قرآن، اجرای برنامه های هیات عاشقان ولایت و یاران ولایت، صبحگاه مشترک پایگاه حلقه های صالحین ویژه خواهران در مورد خطبه خوانی حضرت زینب(س) و اجرای برنامه در ۲۵۰ منطقه اراک،  بخشی از برنامه های هفته بسیج در اراک است.

