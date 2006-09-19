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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۹:۰۲

بوش خواستار آغاز گفتگوي فوري ازسوي ايران شد

بوش خواستار آغاز گفتگوي فوري ازسوي ايران شد

"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا خواستار آغاز فوري گفتگوها در خصوص موضوع هسته اي ايران شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، جرج بوش مدعي شد كه تاخير در آغاز گفتگوها در باره موضوع هسته اي ايران مي تواند پيامدهايي را داشته باشد.

در همين رابطه امروز جرج بوش در ديدار خود با ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه موضوع هسته اي ايران را مورد بررسي قرار داد.

رئيس جمهور آمريكا كه پس از ديدار خود با ژاك شيراك گفتگو مي كرد تصريح كرد: اگر رهبران ايران به توقف گفتگوها ادامه بدهند آنگاه ما درخصوص پيامدهاي اين توقف، گفتگو و بحث خواهيم كرد.

بوش همچنين تحريم را يكي از پيامدهاي اين تاخير در آغاز گفتگوها، اعلام كرد.

کد مطلب 382752

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