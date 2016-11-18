به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های بیست و چهارمین هفته کتاب فارس که از ۲۴ آبان ماه آغاز شد، پنجشنبه شب در مجموعه کتابفروشی و کافه کتاب «شهرکاغذی» برنامه «دمنوش دانش» برگزار شد.

در این برنامه که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری موسسه فرهنگی هنری آفتاب مهرصبا در چهارمین روز هفته کتاب فارس ترتیب یافت، در مرحله نخست ۵ کافه از مجموعه کافه هایی که در کنار ارائه خدمات خود کار فرهنگی می کنند به توزیع کتاب های یک صفحه ای پرداختند.

در طرح «دمنوش دانش» کتاب های یک صفحه ای از نویسندگان مطرح در اختیار کافه ها قرار می گیرد تا آن را به مشتریان خود اهدا کنند.

عدم مطالعه ناآگاهی اجتماعی را موجب می شود

در آیین گشایش طرح «دمنوش دانش» که با حضور معاون کتابخانه های عمومی فارس، رئیس اداره فرهنگی ارشاد استان و برخی چهره های فرهنگی وهنری برگزار شد، مهدی میرعظیمی طراح کتاب های یک صفحه ای با اشاره به اینکه عدم مطالعه ناآگاهی اجتماعی را موجب می شود، گفت: با توجه به این مسئله در مسیر ترویج کتابخوانی کتاب های یک صفحه ای طراحی شد.

وی طراحی کتاب های یک صفحه ای را در راستای آنچه کمبود وقت نزد مردم عنوان می شود، دانست و افزود: یکی از هزاران دلیلی که مردم برای کتاب نخواندن به آن اشاره می کنند شاید وقت نداشتن باشد که برای مقابله با آن این کتاب ها عرضه می شود.

میرعظیمی با اشاره به اینکه کتاب های این طرح بیش از یک نیم صفحه نیست، عنوان کرد: خواننده این کتاب ها از ابتدا تا انتها بیش از یک دقیقه نیاز به صرف وقت ندارد و آنها که برای ساعتی یا دقایقی در کافه به سر می برند می توانند هنگام صرف نوشیدنی به مطالعه آن بپردازند.

وی با یادآوری اینکه یکسال از اطلاع رسانی این کتاب ها در فضای مجازی می گذرد، ادامه داد: این طرح با هزاران مخاطب در شبکه های اطلاع رسانی به اشتراک گذاشته شده و خوشبختانه بازخورد خوبی به همراه داشت.

طراح کتاب های یک صفحه ای که تاکنون ۱۲ عنوان آن را در اختیار کافه های شیراز قرار داده، تاکید کرد: به واسطه طرح فرهنگی «دمنوش دانش» ارتباطی ایجاد شده است و این کتابها بستر ارتقای فرهنگ کتابخوانی و ترویج مطالعه در نسل جوان را فراهم می کند.

نیاز به فرهنگ کتابخوانی با ابزار نو

در ادامه مشاور فرهنگی مدیرکل ارشاد فارس نیز با استقبال از ایده های نو این چنینی، گفت: قرار گرفتن در جامعه ای که مردم خیلی علاقه ای به کتابخوانی نشان نمی دهند موجب می شود نیاز به کتابخوانی با ابزار نو و تازه ایجاد شود.

عبدالنبی سلامی با بیان اینکه هر یک از افراد جامعه اگر سرپناهی داشته باشند که آسایش در آن حکم فرماست به بیش از آن نمی اندیشند، یادآور شد: این موضوع موجب می شود آنها که ایده های نو دارند پابه عرصه بگذارند.

وی، اضافه کرد: این چنین اقداماتی است که باعث می شود از اندیشه و ادبیات سخن به میان آید.

رئیس اداره فرهنگی ارشاد فارس نیز در این برنامه مشارکت بخش خصوصی در حوزه فرهنگی را اقدامی در یاری رسانی به دولت عنوان کرد و افزود: گاهی ممکن است بخش دولتی نتواند در حوزه هایی کارایی چندانی داشته باشد، لذا با اجرای طرح هایی مانند «دمنوش دانش» توسط بخش خصوصی و گسترش شبکه های کتابخوانی گام های ترویج مطالعه کتاب استوار خواهد شد.

آغاز مراحل اجرایی نمایشگاه کتاب فارس

جمشید رضایی همچنین از آغاز مراحل اجرایی پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز خبر داد و گفت: امسال نمایشگاه کتاب تفاوت هایی با دوره های پیشین دارد و از جمله به ۴۰ درصد تخفیف کتابفروشی های پیوسته به نمایشگاه می توان اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه امسال برگزاری نمایشگاه کتاب با هدف ترغیب به خرید کتاب توسط مردم در کتابفروشی ها همزمان با این رویداد بزرگ آغاز می شود، افزود: از آنجا که کتابفروشی ها باید جان بگیرند، امسال به ۳۵ کتابفروشی سامانه پذیرش بن کارت داده شده تا مردم ضمن استفاده از نمایشگاه، کتاب های مورد نیاز خود را از کتابفروشی ها هم تامین کنند.

رضایی همزمانی طرح پاییزه کتاب با نمایشگاه استان فارس را فرصتی برای استفاده مطلوب از تخفیف های در نظر گرفته شده دانست و یادآور شد: بدین شکل تقریبا علاقه مندان یار مهربان می توانند از ۴۰درصد تخفیف برخوردار شوند.

مدیر اجرایی پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس با تاکید بر اینکه امسال تا یک هفته پس از پایان نمایشگاه فرصت استفاده از بن کارت های خرید کتاب فراهم شده، تصریح کرد: همچنین تا ۲۰ روز پس از نمایشگاه کتاب فارس باجه ها و شعبه های بانک شهر وجه پرداخت شده خریداران بن کارت را پس می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح «دمنوش دانش» که به مناسبت هفته کتاب فارس اجرای آن آغاز شد، ۵ کافی شاپ شهر شیراز کتاب های یک صفحه ای از جمله «جوانی در پیاده رو» «پسرک کفاش»، «چوپان دروغگو»(نسخه واقعی) و بیش از ۱۰ عنوان دیگر را به مشتریان خود اهدا می کنند.