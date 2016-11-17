کتابداران و کتابخوانان برتر استان یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، در این مراسم در بخش نخست تقدیر از برگزیدگان، خدیجه قدس الهی به عنوان کتابدار پیشکسوت نمونه و مهدی شاکر به عنوان خدمتگزار برتر استانی تقدیر شد.

مبینا دهقان از یزد، فاطمه طلایی، احمد شفیعی و علیرضا دولتی از اردکان نیز در رده‌های سنی مختلف به عنوان کتابخوان برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند.

سیده شازده علوی از مهریز، زهرا سروی و فرزانه جعفری‌زاده از یزد نیز به عنوان مسئول کتابخانه نمونه معرفی شدند و از تلاش‌های آنها قدردانی شد.

کتابداران نمونه استانی در سال ۹۵ نیز رضوان جعفری، مهدیه رهاوی، سارا روستایی، راضیه عابدی و فضه ابراهیمی از یزد، حمیده حایری از مهریز، معصومه دهقان‌زاده از بهاباد، زهرا پرنده غیبی و فاطمه‌السادات موسوی از اردکان بودند که از آنان تجلیل به عمل آمد.

یاسمن پاگردکار، کتابدار کتابخانه دکتر جوادی یزد به عنوان کتابدار برتر بخش کودک معرفی شد.

در پایان نیز از غلامرضا ابراهیمی، مسئول کتابخانه امام علی (ع) یزد در حوزه خلاقیت ویژه کتابخانه‌ای تقدیر به عمل آمد.

در بخش دیگری از مراسم تجلیل برترین‌های کتاب و کتابخوانی، از پنج کتابدار و پیشکسوت کتابداری که حائز رتبه‌های برتر کشوری از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شده بودند، قدردانی شد.

محمدرضا انتظار بقیه‌الله، رئیس کتابخانه مشارکتی وزیری یزد، ملیحه دهقان کتابدار کتابخانه کوثر ابرکوه، مرضیه اسلامی مسئول کتابخانه مشارکتی قرآن و عترت یزد، غلامرضا کارگر، پیشکسوت برتر کتابداری از میبد و سمانه فتاحی کتابدار برگزیده بخش نابینایان از یزد، پنج برگزیده کشوری بودند که در این بخش از آنان تجلیل شد.

آیین تجلیل از مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی استان یزد در تالار غدیر یزد برگزار شد.