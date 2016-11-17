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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۲۷

در مهران انجام شد؛

آخرین هماهنگی های پلیس ایران و عراق در قرارگاه اربعین

آخرین هماهنگی های پلیس ایران و عراق در قرارگاه اربعین

ایلام- فرماندهان ارشد پلیس عراق با فرمانده قرارگاه اربعین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مهران دیدار و آخرین هماهنگی ها را برای تسهیل در سفر زائران اربعین انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر،  عصر امروز، سپهبد «محمد» مشاور وزیر کشور عراق و رئیس کمیته امنیتی بزرگداشت اربعین در عراق در راس یک هیئت عالی رتبه نظامی با سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا و فرمانده قرارگاه اربعین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پایانه مرزی مهران دیدار و گفت و گو کردند.

دو طرف در این دیدار، بر تامین امنیت زائران تاکید کردند و نحوه تردد زوار از مرزها به ویژه مرز مهران را مورد بررسی قرار دادند.

تسهیل در روند تردد و برگشت زائران و بررسی مسائل مرزی از دیگر مسائل مطرح شده در این دیدار بود.

کد مطلب 3827533

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