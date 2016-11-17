سید حسین نورالدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه تا کنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر از مردم لرستان در طرح سرشماری نفوس و مسکن لرستان نام نویسی کرده اند اظهار داشت: در مجموع ۴۷۰ هزار خانوار استان در این طرح ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه تعداد خانوارهای غایب برای ثبت نام در طرح سرشماری نفوس و مسکن شش هزار مورد بوده است عنوان کرد: همچنین دو هزار خانوار لرستانی نیز تا کنون برای ثبت نام در این طرح همکاری نکرده اند.

قائم مقام اجرایی طرح سرشماری لرستان با تاکید بر ضرورت ثبت نام خانوارهایی که تا کنون در این طرح نام نویسی نکرده اند گفت: آخرین مهلت برای ثبت نام در طرح سرشماری نفوس و مسکن تا شب فردا جمعه است.