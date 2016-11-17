مشکلی در خصوص زوار اربعین حسینی و مسائل قضایی آنها نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در دیدار با جمعی از مئسولان ارشد نظامی و قضایی عراق در مرز مهران ضمن تقدیر از برنامه ها، همکاری و تعامل مسئولان عراقی، برگزاری این جلسه را یک موکب توصیف کرد و گفت: صاحب اصلی و باعث و بانی این جمع دوستانه و معنوی نیز حضرت اباعبدالله حسین (ع) است.

وی افزود: امروز با مدیریت خوب و تصمیم گیری مقام های قضایی و نظامی عراق، اقدامات خوبی صورت گرفته و مشکلی در رابطه با زوار اربعین حسین ( ع ) و مسائل قضائی آنها نداریم؛ جا دارد از دستگاه قضایی کل عراق هم در این راستا تقدیر و تشکر کنم .

رضایی ادامه داد: این مقطع زمانی که در خدمت زوار امام حسین(ع) هستیم، مقطع خاصی است و مدیریت تردد زائران در این ایام نیاز به انعطاف، تدبیر خاص و لحظه ای در محل دارد؛ حضور و تدبیر دوستان در چند روز اخیر کارآمد بوده بطوریکه از بسیاری حوادث در تردد زوار جلوگیری کرده است.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: این تصمیم ها، انعطاف ها و تدابیر برای اسلام عزت می آورد، اگر خدای ناکرده اتفاقی برای زوار به وجود آید، باعث می شد دشمنان ما شاد شوند؛ در این میدان عمل، تصمیم میدانی و آنی لازم دارد که در چند روز اخیر آن را تجربه کرده ایم، حتما این روند همکاری ، در برگشت زائران نیز نیاز است و باید آن را به کارگیریم.