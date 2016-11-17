حدود ۸ هزار لرستانی در مرز مهران معطل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی شامگاه پنجشنبه در جلسه اضطراری ستاد اربعین استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: حدود هفت یا هشت هزار زائر لرستانی پشت مرز مهران هستند.

وی افزود: این افراد پشت مرز مهران گیر کرده اند و متاسفانه بخش زیادی از این مشکلات به خاطر کسانی است که می خواهند بدون ویزا وارد کشور عراق شوند.

مدیر کل حج و زیارت لرستان ادامه داد: ۲۳ هزار نفر از مردم لرستان در سامانه سما ثبت نام کرده اند و ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر نیز ویزا گرفته اند.

خسرو عنوان کرد: حداقل تا کنون ۱۵ هزار لرستانی بدون ویزا برای رفتن به عراق اقدام کرده اند.

وی گفت : تخمین زده می شود که خروجی لرستان به سمت عراق ۳۵ هزار نفر است.

مدیر کل حج و زیارت لرستان اضافه کرد: همچنین حدود هفت یا هشت زائر لرستانی پشت مرز مهران گرفتار مانده اند و در کانتینرهای عراقی، اسکان داده شده اند.

خسروی ادامه داد: متاسفانه افرادی که بدون ویزا برای خارج شدن از مرز اقدام کرده اند، سبب شده اند کسانی که ویزا دارند نتوانند از مرز عبور کنند.

وی تصریح کرد: با این وجود برخی از افراد حاضر نیستند از پشت مرز مهران برگردند.