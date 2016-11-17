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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۵۴

مدیر کل حج و زیارت لرستان:

حدود ۸ هزار لرستانی در مرز مهران معطل هستند

حدود ۸ هزار لرستانی در مرز مهران معطل هستند

خرم آباد - مدیر کل حج و زیارت لرستان گفت: در حال حاضر حدود هشت هزار نفر از مردم این استان برای رفتن به عراق در مرز مهران معطل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی شامگاه پنجشنبه در جلسه اضطراری ستاد اربعین استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: حدود هفت یا هشت هزار زائر لرستانی پشت مرز مهران هستند.

وی افزود: این افراد پشت مرز مهران گیر کرده اند و متاسفانه بخش زیادی از این مشکلات به خاطر کسانی است که می خواهند بدون ویزا وارد کشور عراق شوند.

 مدیر کل حج و زیارت لرستان ادامه داد: ۲۳ هزار نفر از مردم لرستان در سامانه سما ثبت نام کرده اند و ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر نیز ویزا گرفته اند.

خسرو عنوان کرد: حداقل تا کنون ۱۵ هزار لرستانی بدون ویزا برای رفتن به عراق اقدام کرده اند.

وی گفت : تخمین زده می شود که خروجی لرستان به سمت عراق ۳۵ هزار نفر است.

 مدیر کل حج و زیارت لرستان اضافه کرد: همچنین حدود هفت یا هشت زائر لرستانی پشت مرز مهران گرفتار مانده اند و در کانتینرهای عراقی، اسکان داده شده اند.

خسروی ادامه داد: متاسفانه افرادی که بدون ویزا برای خارج شدن از مرز اقدام کرده اند، سبب شده اند کسانی که ویزا دارند نتوانند از مرز عبور کنند.

وی تصریح کرد: با این وجود برخی از افراد حاضر نیستند از پشت مرز مهران برگردند.

کد مطلب 3827543

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    نظرات

    • امید IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
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      بدلیل بی برنامه گی در حال حاضر زائران نفری 120هزار تومان می دهند و با سواری های شخصی به مرز چذابه میروند.

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