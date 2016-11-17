به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی به اهداف برگزاری پویش «شوق وصال» اشاره و تصریح کرد: علاقه مندان به حضور در این پویش، می‌توانند به نیت سلامتی زائرین حرم حسینی، سوره فجر را تلاوت و با ارسال عدد ۵ به شماره سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۹۶۱ در این طرح مشارکت کنند، تا حاضران در مراسم اربعین حسینی، به نیابت از این عزیزان، زیارت اربعین را به جای آورند.

وی با بیان اینکه بسیاری ازعاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) و زیارت اربعین سید و سالار شهیدان، امسال شرایط حضور در این همایش باشکوه را نداشتند، تصریح کرد: در پویش ملی «شوق وصال» حاضران در مراسم پیاده روی اربعین، به نیابت از افرادی که نامشان در سامانه پیامکی ثبت شده است، زیارت اربعین حضرت ثارالله(ع) را در روز اربعین به جا خواهند آورد و نایب الزیاره سایر مشتاقان و شیفتگان حسینی خواهند بود.

بنابراین گزارش علاقه مندان برای مشارکت در این پویش ملی، می‌توانند هشتگ «شوق وصال» را در صفحات شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی به اشتراک بگذارند.