  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۰

فرماندار شهرستان قروه:

کتاب پایه ترین منبع برای آگاهی دادن به نسل جوان است

کتاب پایه ترین منبع برای آگاهی دادن به نسل جوان است

قروه- فرماندار قروه کتاب را منبع پایه ای برای جوانان دانست و گفت: به کارگیری تکنیک های خلاق برای آشتی مردم با این کالای فرهنگی در کنار بازسازی بانک اطلاعاتی کتابخانه ها امری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه پنجشنبه در نشست گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی در شهرستان قروه اظهار داشت: امروزه کتاب به عنوان غذای روح در جامعه فراموش شده و شبکه های اجتماعی به عنوان فست فودهای مجازی جایگزینی شده که نه تنها تقویت کننده نیست بلکه اطلاعاتی نادرست به فکر تزریق می کند.  

وی کتاب را یک منبع پایه ای برای قشر جوان دانست و افزود: متولیان فرهنگی باید وظایفی را که بر عهده دارند به درستی انجام دهند و این غفلت فرهنگی را به وضعیت مطلوب برسانند.

به گفته کولانی در حال حاضر همگون نبودن کتاب ها، کهنه و منسوخ بودن آن ها، بی توجهی به ذائقه و سلیقه مخاطبان و نیازسنجنی نکردن از آنان از جمله مشکلات و معضلات کتابخانه های شهرستان است و باید هرچه سریع تر این قهری که بین جامعه با کتاب ایجاد شده است را به آشتی تبدیل کرد.

وی استفاده از تکنیک های خلاقانه در معرفی کتاب به مردم را مهم خواند و بر واگذاری این بخش فرهنگی به فعالان در این حوزه و خروج از حالت دولتی و اداری تأکید کرد.

کد مطلب 3827550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها