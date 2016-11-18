کتاب پایه ترین منبع برای آگاهی دادن به نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه پنجشنبه در نشست گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی در شهرستان قروه اظهار داشت: امروزه کتاب به عنوان غذای روح در جامعه فراموش شده و شبکه های اجتماعی به عنوان فست فودهای مجازی جایگزینی شده که نه تنها تقویت کننده نیست بلکه اطلاعاتی نادرست به فکر تزریق می کند.

وی کتاب را یک منبع پایه ای برای قشر جوان دانست و افزود: متولیان فرهنگی باید وظایفی را که بر عهده دارند به درستی انجام دهند و این غفلت فرهنگی را به وضعیت مطلوب برسانند.

به گفته کولانی در حال حاضر همگون نبودن کتاب ها، کهنه و منسوخ بودن آن ها، بی توجهی به ذائقه و سلیقه مخاطبان و نیازسنجنی نکردن از آنان از جمله مشکلات و معضلات کتابخانه های شهرستان است و باید هرچه سریع تر این قهری که بین جامعه با کتاب ایجاد شده است را به آشتی تبدیل کرد.

وی استفاده از تکنیک های خلاقانه در معرفی کتاب به مردم را مهم خواند و بر واگذاری این بخش فرهنگی به فعالان در این حوزه و خروج از حالت دولتی و اداری تأکید کرد.