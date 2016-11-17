ایران از محدودیت تعیین شده برای ذخایر آب سنگین خود فراتر رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات تهران و واشنگتن برای نخستین بار از زمان امضای توافق هسته ای در سال گذشته، روز پنج شنبه در جریان برگزاری نشست فصلی شورای حکام «آژانس بین المللی انرژی اتمی» با یکدیگر بر سر ذخایر آب سنگین ایران دچار اختلاف نظر شدند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی که وظیفه نظارت بر اجرای این توافقنامه را برعهده دارد، مدعی است که ایران برای دومین بار ظرف یک سال گذشته از محدودیت تعیین شده برای ذخایر آب سنگین خود فراتر رفته است که این امر خطر کاهش حمایت سایر کشورها از این توافق هسته ای را در پی دارد.

گفتنی است که پیروزی «دونالد ترامپ»، یکی از منتقدان جنجالی این توافق هسته ای در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که آیا آمریکا به حمایت خود از این توافقنامه که به محدود شدن فعالیتهای هسته ای تهران در ازای لغو تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران منجر شد، ادامه خواهد داد یا خیر.

«لورا هالگیت» سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ای خطاب به شورای حکام آژانس گفت که «ایران باید کاملاً به تمام تعهدات و حد و اندازه های فنی پایبند بماند».

سرمنشاء این جدال و اختلاف نظر میان تهران و واشنگتن بخشی از توافق منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی است که مطابق آن،‌ میزان ذخایر آب سنگین ایران محدود می شود.

مطابق با این توافقنامه، ذخایر آب سنگین ایران نباید از میزان مورد نیاز- که در این توافق ۱۳۰ تن برآورد شده است- تجاوز نماید.

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران به منظور پایبندی به محدودیت تعیین شده- ۱۳۰ تن- در حال انجام اقدامات لازم جهت ارسال بخشی از ذخایر آب سنگین خود به خارج از کشور از طریق کشتی است؛ اما سفیر آمریکا در آژانس می گوید که طبق مفاد توافق هسته ای، تا زمانی که ذخایر اضافی آب سنگین ایران به یک خریدار خارجی تحویل داده نشود،‌ تهران به تعهدات خود عمل نکرده است.

از سوی دیگر،‌ مقامات ایران می گویند که این موضوع دقیق و مشخص نیست. «رضا نجفی» نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه نشست شورای حکام آژانس به خبرنگاران گفت که «این حد و مرز در کجا تعیین شده است؟». وی در ادامه افزود که ایران در حال انجام اقدامات لازم برای صدور بیش از پنج تن آب سنگین است.

نجفی همچنین گفت: «برجام در باب این موضوع کاملاً روشن است. در برجام آمده است که میزان [ذخایر آب سنگین] مورد نیاز ایران ۱۳۰ تن برآورد می شود. حالا یک انگلیسی زبان به من بگوید که این [واژه] برآورد به چه معناست؟».