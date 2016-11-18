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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۸:۴۲

استاندار بوشهر خبر داد

افتتاح ۳ پروژه مهم راهسازی استان بوشهر در سال جاری

افتتاح ۳ پروژه مهم راهسازی استان بوشهر در سال جاری

بوشهر - استاندار بوشهر از اجرای همزمان ۱۰ پروژه بزرگراهی در استان بوشهر خبر داد و گفت: ۳ پروژه مهم راهسازی استان بوشهر در سال جاری افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست با معتمدان محلی و مسئولان شهر بادوله با اشاره به اقداماتی که در حوزه آب در استان انجام شده خاطر نشان کرد: احداث چندین پروژه آب‌شیرین‌کن از جمله اقدامات مهمی است که در این حوزه صورت گرفته و سالانه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به مدت ۲۰ سال، فقط پول خرید آب از آب‌شیرین‌کن‌هاست که برای رفاه و آسایش مردم انجام گرفته و امیدواریم با تکمیل تمام پروژه‌های آب‌شیرین‌کن، شاهد رفع کامل مشکل آب باشیم.

سالاری یادآور شد: در حوزه راهسازی نیز اقدامات خوبی انجام گرفته و اکنون ۱۰ پروژه بزرگ بزرگراهی در دست احداث است که ۳ پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات ارزش افزوده استان بوشهر در سه سال اخیر گفت: به طور مرتب و مکرر، جلسات ستاد درآمد استان برگزار می‌شود و با رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، شاهد ۳ برابر شدن اعتبارات ارزش افزوده هستیم که با این اعتبارات، چهره شهرها و روستاها، آبادتر شده است.

استاندار بوشهر بیان کرد: اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی شهر بادوله ۴.۵ برابر شده و البته برای شهرهای تازه تاسیس باید بیشتر تلاش کنیم تا زیرساخت‌ها تکمیل شود و مردم مشکلی نداشته باشند.

سالاری با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های شهر بادوله ابراز داشت: تمام درخواست‌های مطرح شده را پیگیری و بررسی جدی می‌کنیم و بخش‌هایی که قطعا می‌توانیم انجام دهیم، قول می‌دهیم و بقیه موارد را نیز حتما پیگیری می‌کنیم ولی قولی نخواهیم داد که نتوانیم عمل کنیم.

وی یادآور شد: مرکز بهداشتی بادوله به زودی راه‌اندازی می‌شود و امیدواریم انتظارات مردم در حوزه بهداشت و درمان تا حد زیادی مرتفع شود.

استاندار بوشهر افزود: زمین ورزشی بادوله را امسال آغاز می‌کنیم و ۱۵ میلیارد ریال برای این زمین تخصیص می‌دهیم و امیدواریم در کمترین زمان ممکن تکمیل شود.

سالاری گفت: حمایت از کشت گلخانه‌ای با تسهیلات ۱۵ درصدی بانک کشاورزی نیز در دستور کار است که امیدوارم کشاورزان بادوله نیز از این تسهیلات استفاده کنند.

وی بیان کرد: ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان از مهم‌ترین دغدغه‌های اینجانب در استان است و تاکنون نیز در حد توان و ظرفیت برای تحقق این مهم کار شده و این روند با تلاش بیشتری تداوم خواهد داشت.

استاندار بوشهر ابراز داشت: بهبود وضعیت سیمای شهر بادوله از دغدغه‌های مهم مردم این شهر است که با جدیت برای تحقق این مهم تلاش می‌شود.

کد مطلب 3827577

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