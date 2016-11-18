به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، مهرداد ستوده در نشست استاندار با معتمدان و مسئولان شهر بادوله اظهار داشت: در شهرستان دشتی در تمام مناطق شهری و روستایی، حجم پروژه‌های عمرانی رشد چشمگیری داشته و هم‌اکنون در تمام شهرها و روستاها شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی و ورزشی و رفاهی و تفریحی هستیم.

وی با اشاره به اقداماتی که در شهر بادوله انجام گرفته ابراز داشت: طی سه سال اخیر، پروژه‌های ارزشمندی در شهر بادوله انجام گرفته و اجرایی شده و البته برای رسیدن به وضعیت مطلوب، باید بیش از گذشته تلاش و فعالیت کنیم.

مدیر کل شهری و روستایی استانداری بوشهر از رشد ۴.۵ برابری اعتبارات ارزش افزوده شهر بادوله خبر داد و گفت: در سه سال گذشته میزان اعتبارات ارزش افزوده شهر بادوله با پیگیری‌های مستمر استاندار و ستاد درآمد استان، ۴.۵ برابر شده و امسال نیز پروژه‌های خوبی در این شهر اجرایی می‌شود.

ستوده افزود: در سال ۹۲ میزان اعتبارات ارزش افزوده شهر بادوله ۱.۲ میلیارد ریال بوده که در سال ۹۳ به ۴.۲ میلیارد ریال رسید و در سال ۹۴ به ۵.۴ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی تاکید کرد: بهبود سیما و منظر شهرهای مختلف استان بوشهر مورد توجه و تاکید مدیریت ارشد استان قرار دارد و امیدواریم در این مسیر به نتایج مورد نظر برسیم.