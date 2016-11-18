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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۱

حضور زائران ۲۲ کشور در مراسم اربعین حسینی/ ۲۲مظنون بازداشت شدند

حضور زائران ۲۲ کشور در مراسم اربعین حسینی/ ۲۲مظنون بازداشت شدند

عاشقان و دل سوختگان حسینی از ۲۲ کشور عربی و غیر عربی این روزها خود را به کربلای معلی و دیگر شهرهای مقدس عراق رسانده اند تا عشق و ارادت خود را به اهل بیت و امام حسین (ع) ابراز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، زائران ۲۲ کشور عربی و غیر عربی با مشارکت در موکب های حسینی در استان کربلا و دیگر شهرهای زیارتی عراق، اقدام به توزیع غذای نذری میان زائران اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) در وعده های سه گانه در هر روز می کنند.

این زائران بیشتر از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات، سوریه، لبنان، پاکستان، هند، آمریکا و عراق و برخی کشورهای دیگر هستند.

در همین راستا، فرماندهی عملیات سامرا  از دستگیری ۲۲ فرد مظنون در شرق این شهر خبر داد و رفت و آمد موتورسیکلت ها را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.

سرهنگ «عماد زهیری» فرمانده عملیات سامرا اعلام کرد که نیروهای شرکت کننده در این عملیات ۲۲ فرد مظنون را در شرق سامرا دستگیر کرده اند.

شورای قضایی سامرا در استان صلاح الدین روز دوشنبه گذشته تصمیم به تعطیلی ادارات از روز سه شنبه گذشته تا پنجشنبه به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی گرفت.

از سوی دیگر، سرهنگ «علی غریری» رئیس پلیس بغداد با هدف پیگیری میدانی و اطلاع نزدیک از عملکرد نیروهای امنیتی در زمینه تامین امنیت زائران اربعین حسینی در مسیر حرکت از بغداد به سمت کربلا، از تعدادی از مناطق بازدید کرد و از اتخاذ تدابیر امنیتی شدید به منظور جلوگیری از بروز هر گونه حادثه در خارج از بغداد ـ پایتخت عراق ـ خبر داد.

کد مطلب 3827588

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