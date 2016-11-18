به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در نشست تخصصی ائمه جمعه با محوریت فضای مجازی، اظهار کرد: امروزه نیاز مبرم به تبادل اطلاعات، اینترنت نقش پر رنگی دارد که لازم است در دنیای مجازی و استفاده از اینترنت با مهارت و رعایت همه جوانب قدم گذاشت.

وی به اهمیت اربعین و انعکاس ابعاد جهانی آن اشاره کرد و گفت: گردهمایی بزرگ اربعین بزرگترین همایش وحدت و اقتدار مسلمانان است که پیام وحدت، همگرایی، اقتدار و صلح را به همه دنیا مخابره می کند این نمایش باشکوه شیعه و سنی و همه پیروان ادیان دیگر ادیان آسمانی را مجذوب خود کرده و خار چشم دشمنان شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به لزوم استفاده از اینترنت و فضای مجازی به عنوان ابزارهای ارتباطی اشاره کرد و افزود: اینترنت و فضای مجازی ابزارهای ارتباطی هستند که مانند تیغه های دولبه ای هستند که هم می شود به فراخور نیاز استفاده مفید از آن داشت و هم ممکن است استفاده منفی و نادرستی از آن صورت بگیرد.

وی گفت: شبکه های اجتماعی در فرآیند تبادل ارتباطات دارای آثار مثبت و منفی هستند که ائمه جمعه موظف هستند اطلاع رسانی لازم و هشدارهای جدی در خصوص سوء استفاده هایی که از این فضا ها می شود برای مردم بازگو کنند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: امروزه فضای مجازی از فضای واقعی جدی تر گرفته می شود و گستردگی این فضا و جذابیت های آن باعث شده فضای مجازی از فضای واقعی جلوتر بزند.

وی به آمار بالای کاربران اینترنتی در ایران اشاره کرد و یادآور شد: استفاده از اینترنت و فضای مجازی در کشورهای غربی بسیار برنامه ریزی شده و بر طبق نیازها های اقشار مختلف است اما استفاده از این فضا در کشور ما برای همگان یکسان است و همین امر تهدیدی جدی است که ناهمگونی های هویتی را سبب شده است.

نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان تعادل در استفاده از فضای مجازی را به عنوان راهکاری برای پیش گیری و دور ماندن از آسیب های فضای مجازی دانست و عنوان کرد: برای استفاده از مطلوب از فضای مجازی و دور ماندن از آسیب های آن باید آموزش رسانی صورت گیرد و فرهنگ استفاده مطلوب و درست از این فضا از سنین پایین آموزش داده شود.

وی افزود: فضای مجازی به ابزاری هدفمند برای دشمنان تبدیل شده که ما باید این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و برای تبلیغ اسلام، زیبایی های آن، ترویج فرهنگ نبوی و تقویت وحدت از فضای مجازی استفاده کنیم.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به لزوم استفاده از ابزارهای جدید اطلاع رسانی در حوزه تبلیغ دینی اشاره و بیان کرد: از طریق شبکه های مجازی و فضاهای اینترنتی می توان افکار عمومی دنیا را در جهت اسلامگرایی جهت دهی کرد و افتتاح سایت شافعی نیوز که به ۵ زبان زنده دنیا در اختیار همه کاربران قرار دارد فضای تبلیغ و ترویج اسلام را در فضای اینترنتی فراهم آورده است.

وی گفت: روحانیون، ائمه جمعه و جماعات می توانند آثار علمی و پژوهشی خود را برای استفاده همه دنیا در سایت شافعی نیوز درج کنند، و این امکان فراهم شده که ائمه جمعه بتوانند خطبه ها و سخنرانی های خود را از این طریق منتشر کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه دشمنان با تمام قوا و بصورت شبانه روزی با ایدئولوژی اسلامی مقابله می کنند، افزود: غربی ها به دنبال تحمیل تمدن پوشالی خود بر مسلمانها هستند و کسانی که به بحث های اختلافی و تفرقه برانگیز دامن بزنند معلوم است که دشمنی جبهه کفر و پیچیدگی های توطئه های آنها را نشناخته است.

وی با اشاره به اینکه علما و روحانیون در جهت دهی و هدایت جامعه به سمت سعادت نقش کلیدی دارند، تصریح کرد: شهدای روحانی در شرایط سخت و بحرانی زمان خود همواره تلاش کردند که مردم دچار گمراهی نشوند و در دامن گروهک های انحرافی گرفتار نشوند رفتارها و عملکردهای روحانیون نباید به گونه ای باشد که دیگران دچار تعارض شوند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با اشاره به اقدامات جبهه کفر برای نابودی تمدن غنی و پرمحتوای اسلامی، گفت: علما و روحانیون وظیفه دارند با روشنگری و بیداری در مقابل توطئه های پایان ناپذیر دشمنان ایستادگی کنند و تلاش کنند با تبلیغ صحیح اسلام و سنت و سیره نبوی در فضای مجازی در مقابل هجمه هایی که دشمنان وارد می کنند مقابله به مثل کنند و مخاطبین جهانی را جذب اسلام کنند.

وی با اشاره به اینکه لباس روحانیت یک لباس پر افتخار است، افزود: علما و روحانیون وارثان دین هستند که وظیفه دارند با حرکت در مسیر رسول الله اسلام ناب محمدی را از اسلام بدلی جدا کنند و در این مسیر جان خود را در کف دست بگذارند.