تقویت زیرساخت های برای توسعه ورزش کردستان در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، حامد جولائی در نشست با فرماندار شهرستان کامیاران، به بررسی وضعیت ورزش و پیگیری پروژه های عمرانی کامیاران اشاره کرد و گفت: تلاش برای بهره برداری از پروژه های نیمه تمام اولویت اصلی است.

وی با اشاره به نقش سایر مدیران و مسئولان دولتی در راستای توسعه ورزش، عنوان کرد: فرمانداران شهرستان ها در توسعه ورزش و زیر ساخت های آن می توانند این حوزه را کاملا حمایت کنند.

جولائی از مساعدت ها و حمایت های فرمانداران شهرستان های تابعه استان کردستان تقدیر کرد و گفت: دستگاه ورزش و جوانان در بخش اعتبارات عمرانی نیازمند توجه ویژه آنان در جهت زیر ساخت های ورزشی خواهد بود.

وی در ادامه از پیگیری های همه جانبه در جهت اتمام پیست دوومیدانی شهرستان خبر داد و گفت: پیست دوومیدانی شهرستان به صورت یک پروژه فعال در حال ساخت است و مراحل چند لایه آسفالت آن در حال اتمام می باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خواستار حمایت فرمانداری و شهرداری از تیم فوتبال کامیاران شد و اظهار داشت: شهرستان در زمینه فوتبال علاقمندان و ورزشکاران مطرحی را در سطح استان تربیت کرده است که نیاز به توجه دارد.

وی بیان کرد: در صورت حمایت فرمانداری و شهرداری از تیم فوتبال کامیاران دستگاه ورزش نیز در حد توان خود کمک های لازم را در جهت کمک به این تیم ورزشی انجام خواهد داد.

جولایی به وضعیت سالن ۱۲۰۰ نفره شهرستان کامیاران اشاره کرد و گفت: این سالن در اختیار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است و با توجه پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در هفته آینده در خصوص تکمبل سریع آن از طریق وزارت ورزش و جوانان پیگیری های لازم صورت خواهد داد.

جولائی در پایان اظهار داشت: شهرستان کامیاران دارای پتانسیل مناسبی در رشته های مختلف ورزشی است و دستگاه ورزش و جوانان با توجه به این شرایط احداث پیست تارتان و سالن ورزش های زورخانه ای و پهلوانی و ۱۲۰۰ نفره را دستور کار خواهد داشت.