۱۴ هزار دانش آموز در مدارس شاهد کردستان مشغول به تحصیل می باشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، رشید قربانی در گردهمایی توجیهی آموزشی مدیران و عوامل اجرایی مدارس شاهد استان که در اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج برگزار شد، برگزاری این کارگاه آموزشی را در ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی و توانمند سازی عوامل اجرایی مدارس شاهد استان موثر دانست.

وی با بیان اینکه ثبت نام و حضور دانش آموزان در مدارس شاهد با استقبال اولیا مواجه است، بر غنا بخشی به کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس شاهد استان تاکید کرد و گفت: مدیران مدارس باید زمینه رغبت اولیا برای ثبت نام فرزندان خود در این مدارس را ارتقا دهند.

قربانی در ادامه به مولفه های موثر در مدارس شاهد اشاره کرد و برخورداری از پتانسیل و ظرفیت مناسب، بالا بودن سطح فرهنگی و اجتماعی خانواده ها، مستقل بودن مدیران مدارس در انتخاب کادر اجرایی و آموزشی و وضعیت مناسب فضا های آموزشی را از جمله نقاط قوت مدارس شاهد برشمرد که موجب تشویق و تهذیب دانش آموزان و معلمان و ارتقای کیفیت آموزش این مدارس خواهد شد.

وی در ادامه توصیه هایی برای مدیران و عوامل اجرایی مدارس شاهد استان داشت و از آنان خواست نسبت به وضع موجود راضی نبوده بلکه تلاش کنند با تنوع در کارها و فعالیت های خود، از حالت روزمرگی خارج شده و زمینه ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش را فراهم نمایند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه تربیت در مدارس به ویژه مدارس ابتدایی باید به جریان آموزش کمک کند و آنان را برای زندگی با کیفیت و خوب در آینده آماده کند، از مدیران مدارس خواست به مسائل تربیتی دانش آموزان اهمیت دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آسیب های اجتماعی در مدارس، دانش آموزان را تهدید می کند، به مدیران و معلمان مدارس تاکید کرد به اشکال مختلف، عوارض این آسیب ها را به دانش آموزان منعکس کرده و میزان آسیب های اجتماعی در مدارس را به حداقل برسانند.

نهادینه سازی آموزه های دینی با اصول منطقی و زبان لین برای دانش آموزان، پرهیز از افراط و تفریط و رعایت حد اعتدال، داشتن برنامه و اولویت بندی کارها از دیگر توصیه های مهم مدیر کل آموزش و پرورش کردستان به مدیران و عوامل اجرایی مدارس شاهد استان بود.