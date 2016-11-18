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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۹

فرماندار ویژه جهرم خبر داد

نذورات ۲ میلیارد ریالی جهرمی‌ها برای پیاده‌روی اربعین

نذورات ۲ میلیارد ریالی جهرمی‌ها برای پیاده‌روی اربعین

جهرم-فرماندار ویژه جهرم گفت: مردم متدین شهرستان جهرم افزون بر ۲ میلیارد ریال نذورات نقدی و غیرنقدی خود را برای پذیرایی از زائران اربعین اهدا کردند.

علیرضا صحرائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پیاده روی اربعین به یک نماد برای مسلمانان تبدیل شده که وحدت، همبستگی و یکدلی تمام مسلمین جهان از ابعاد این شور دینی است.

وی با اشاره به خدمات مردم شهرستان جهرم از سال‌های گذشته به زائران اربعین، افزود: جهرمی‌ها امسال نیز با برپایی موکب در شهر کربلا و حضور بیش از ۵۰ نفری خادمان حسینی به پذیرایی از زائران اقدام کردند.

فرماندار ویژه جهرم به حضور بیش از هفت هزار نفره مردم این شهرستان در پیاده روی اربعین اشاره کرد و گفت: مردم نیک اندیش و متدین جهرم امسال افزون بر ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقدی برای پذیرایی از زائران حسینی پیاده روی اربعین اهدا کردند.

وی با اشاره به استقرار یک تیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی جهرم به کربلا، بیان کرد: این تیم همراه با تجهیزات کامل و داروهای مورد نیاز به ارزش ۶۰ میلیون تومان در موکب صاحب الزمان(عج) مستقر شدند.

صحرائیان همچنین کمک غیر نقدی مردم شهرستان جهرم به پیاده روی اربعین را افزون بر ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

کد مطلب 3827620

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