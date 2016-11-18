لغو ۵ پرواز از فرودگاه اردبیل طی ۶ ماهه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین هاشمی در بازدید از روند عمرانی ارتقا باند فرودگاه اردبیل به خبرنگار مهر گفت: علت عمده ابطال پروازها شرایط بد جوی است.

وی با تأکید به اینکه در نیمه نخست سال جاری پنج پرواز در فرودگاه اردبیل باطل شده و ماهانه کمتر از یک پرواز ابطالی داشتیم، اضافه کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته در طول شش ماه، هشت پرواز ابطال شده است.

به گفته مدیرکل فرودگاه‌های استان ابطال پرواز در سال گذشته بیش از سال جاری است و هفت مورد از ابطالی‌های سال گذشته به دلیل شرایط بد جوی و فقط یک مورد از سوی شرکت هواپیمایی است.

هاشمی با تأکید به اینکه برخی خلبان‌ها علاقه‌مند نیستند، عملیات هوانوردی را انجام دهند، اضافه کرد: در واقع دلیل اصلی ابطال پرواز و فرود نیامدن هواپیما نیز بیشتر به عدم تمایل خلبان به انجام عملیات هوانوردی مرتبط است.

وی با اشاره به تجهیز باند فرودگاه اردبیل به چراغ‌های فلش دار، تأکید کرد: برج مراقبت فرودگاه اردبیل نیز با هدایت صحیح خلبان مانع از ابطال برخی پروازها شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان دلیل عمده تأخیر در پروازها را شرایط جوی عنوان کرد و بیان داشت: در نیمه نخست سال جاری ۲۲ هزار و ۴۸۵ دقیقه تأخیر در پروازهای فرودگاه اردبیل ثبت شده است.

هاشمی افزود: این رقم به این معنی است که روزانه یک ساعت و ۲۰ دقیقه تأخیر در پروازها ثبت شده است.