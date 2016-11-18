سه بازیکن ایرانی نامزد بهترین بازیکن فوتسال آسیا

به گزارش خبرنگار مهر؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی هفته گذشته اسامی نامزدهای بهترین های فوتبال آسیا را اعلام کرد که نام هیچ گزینه ای از ایران در آن وجود نداشت. همین موضوع اعتراض رسمی فدراسیون فوتبال ایران را در پی داشت و مهدی تاج اعلام کرد ایران این مراسم را تحریم می کند.

در همان مقطع زمانی عباس ترابیان رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال از احتمال انتخاب و اعلام فوتسالی های ایران به عنوان بهترین های سال آسیا خبر داده بود.

در همین ارتباط کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز در نامه ای اعلام کرد که سه بازیکن تیم ملی ایران به عنوان نامزدهای بهترین بازیکنان سال آسیا انتخاب شده اند.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با اعلام این خبر گفت: علی اصغر حسن زاده، احمد اسماعیل پور و فرهاد توکلی به عنوان سه کاندیدای بهترین بازیکن فوتسال آسیا انتخاب شده اند.

وی تاکید کرد: البته این بازیکنان در مراسم بهترین ها حضور ندارند و همانند سال گذشته یا جوایز برای آنها ارسال می شود و یا در یک تورنمنت بین المللی جایزه را به آنها خواهند داد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره اینکه آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین باشگاه و تیم ملی فوتسال را هم انتخاب کرده است؟ گفت: من قبلا گفته بودم یا کشور بهتر فوتسال و یا بهترین بازیکن را انتخاب می کنند که در نامه آنها فقط بهترین بازیکن ذکر شده است.