به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسمی پنجشنبه شب در همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی که با حضور فرهنگیان و مربیان پرورشی مدارس شهرستان جهرم برگزار شد به افزایش آسیبهای اجتماعی در سایر جوامع به لزوم شناخت آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و گفت: علم به تنهایی کافی نبوده و تعلیم و تربیت باید همراه با هم باشد تا بتواند از آسیبهای اجتماهی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی میتواند یک تهدید بزرگ برای کشور و نظام آموزش و پرورش باشد، به توجه بیشتر به امر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گفته رئیس دادگستری جهرم، تقویت باورهای دینی، آموزش مهارتهای زندگی، آگاه کردن دانش آموزان از تاثیرات منفی آسیبها، توجه بیشتر به حجاب، توجه به نیازهای عاطفی نوجوانان و جوانان و احترام به آنان میتواند آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
احمد برومندی، دادستان شهرستان جهرم نیز در این جلسه در سخنانی به بیان آسیبهای اجتماعی مرتبط با دانش آموزان و ارائه راهکارهای پیشگیری مطابق با کارخواستههای پیشگیری از وقوع جرم مورد پرداخت.
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