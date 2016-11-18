برنامه های حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد در دهه آخر صفر تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی پیش از ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: همزمان با دهه آخر صفر، حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد برنامه هایی را در بخش های مختلف هنری تدارک دیده است.

وی برگزاری مراسم تعزیه را یکی از این برنامه ها عنوان کرد و افزود: به مناسبت اربعین حسینی، تعزیه حضرت ابوالفضل(ع) توسط تعزیه خوانانی از استان اصفهان در یاسوج برگزار می شود.

اسلامی برگزاری نمایشگاه عکس اربعین را از دیگر برنامه های حوزه هنری عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه که در دهه آخر صفر برگزار خواهد شد، آثاری از عکاسان استان با موضوع آیین عزاداری عاشورا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از تولید پوسترهایی با مضوع اربعین حسینی توسط هنرمندان گرافیست این مرکز خبرداد و اظهار کرد: از این آثار نیز نمایشگاهی برپا خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان همچنین رونمایی از آثار تصویری این مرکز با موضوع عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر برنامه های این نهاد در دهه آخر صفر عنوان کرد.

اسلامی افزود: در این مراسم دو فیلم، یک کلیپ و یک انیمیشن رونمایی خواهند شد.

وی بیان کرد: فیلم مستند «شیون تیرآبگون» یکی از این آثار است که به آیین عزاداری زنان استان در روز عاشورا پرداخته است.

وی افزود: این فیلم از تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان است که توسط محمد سلیمی از فیلمسازان جوان استان کارگردانی شده است.

اسلامی همچنین کلیپ «مدافعان حرم» ساخته جواد هادی اصل از هنرمندان استان را از دیگر آثاری عنوان کرد که رونمایی خواهد شد.

وی همچنین پخش و نقد فیلم مستند اربعین ساخته ناصر تقوایی و برگزاری نمایشگاه عکس زائران رضوی را از دیگر برنامه های حوزه هنری استان در دهه آخر صفر عنوان کرد.