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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

سخنگوی شورای شهر رشت:

مرحومه «حدیدچی» یاور خستگی ناپذیر نهضت انقلاب اسلامی بود

مرحومه «حدیدچی» یاور خستگی ناپذیر نهضت انقلاب اسلامی بود

رشت-سخنگوی شورای شهر رشت با ابراز تأسف از درگذشت مرحومه «مرضیه حدیدچی» (دباغ) گفت: این بانوی صبور، یاور خستگی ناپذیر امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و نهضت انقلاب اسلامی بود.

فاطمه شیرزاد در پیامی ضمن ابراز تأسف از درگذشت مرحومه «حدیدچی»، این ضایعه را به مردم شریف ایران و گیلان، خانواده این مرحومه و دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: خبر درگذشت بانوی صبور انقلاب مرحومه «مرضیه حدیدچی» (دباغ) موجب تأسف و تأثر شد. اینجانب درگذشت بانوی بصیر و شجاع انقلاب، که یار امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و نهضت انقلاب اسلامی بود و در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان (ع) به دیار ابدی شتافت را به مردم شریف ایران، گیلان و مردم شهید پرور شهر رشت و خانواده معظم ایشان تسلیت گفته و برای آن بانوی خستگی ناپذیر انقلاب غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را خواستارم.

کد مطلب 3827652

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