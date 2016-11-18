مرحومه «حدیدچی» یاور خستگی ناپذیر نهضت انقلاب اسلامی بود

فاطمه شیرزاد در پیامی ضمن ابراز تأسف از درگذشت مرحومه «حدیدچی»، این ضایعه را به مردم شریف ایران و گیلان، خانواده این مرحومه و دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: خبر درگذشت بانوی صبور انقلاب مرحومه «مرضیه حدیدچی» (دباغ) موجب تأسف و تأثر شد. اینجانب درگذشت بانوی بصیر و شجاع انقلاب، که یار امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و نهضت انقلاب اسلامی بود و در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان (ع) به دیار ابدی شتافت را به مردم شریف ایران، گیلان و مردم شهید پرور شهر رشت و خانواده معظم ایشان تسلیت گفته و برای آن بانوی خستگی ناپذیر انقلاب غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را خواستارم.