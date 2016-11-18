به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مورد شرایط فعلی فوتبال ایران گفت: در همه کشورهای تیم های پایه جزو مهمترین اولویت ها هستند که ما توانستیم در این رده ها به جام جهانی راه پیدا کنیم. در فوتسال هم افتخار آسیا هستیم و در جهان سوم شده ایم. در داوری هم آقای فغانی بهترین بازیها را قضاوت کرده اند. تا قبل از اعتراضی که ما به انتخاب بهترین های آسیا کنیم آقای فغانی هم جزو کاندیداها نبود.

وی افزود: هیچکدام از این موفقیت ها در برنامه های انتخاب بهترین های کنفدراسیون آسیا قرار نداشتند و ما به این نتیجه رسیدیم که اعتراض کنیم که در جواب اعلام کرد که چهار لایه دیگر انتخاب خواهیم کرد که من ترجمه نامه اول را دارم و می دانم که مشکل اینها ندانستن نیست بلکه اینکه نمی خواهند ببینند فوتبال ایران را.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: فوتبال ایران الان اول آسیاست و همه کشورهای آسیا پشت ایران هستند. منتهی نمی دانم که کنفدراسیون آسیا چراچنین رفتارهایی می کند.

مهدی تاج ادامه داد: ایرادهای زیادی به کنفدراسیون فوتبال آسیا داریم که یکی از آنها زمین برگزاری دیدار با سوریه است. ما ۶ اکتبر که ۴۰ روز قبل از مسابقه نامه زدیم که این ورزشگاه برای دیدار ایران با سوریه مناسب نیست. کی روش هم برای ما نامه زده بود و شرایط را توضیح داد. بعد از این ما به فیفا هم نامه زدیم و همه این موارد را پیش بینی کردیم. فیفا هم دلش می خواهد فوتبال زیبا باشد. فیفا نامه را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارجاع داد. مشکل ما این بود که کنفدراسیون آسیا این زمین را تایید کرد.

وی ادامه داد: دوباره به کنفدراسیون آسیا و مسئولان مالزی نامه زدیم و اعتراض کردیم اما توجه نکردند و ما دو امتیاز شسته و رفته را از دست دادیم. ان شالله که کار ما گیر نکند اما این دو امتیاز در روزهای آخر خیلی سرنوشت ساز است.

مهدی تاج در مورد بها دادن به فوتبال بانوان نیز گفت: ضعف هایی در بخش های بانوان است که باید رسیدگی شود. ما برای رشد و توسعه فوتبال بانوان به باشگاه ها اعلام کردیم که باید پنج درصد را به فدراسیون بدهند. ما قانونی گذاشتیم که اگر باشگاهی در فوتبال بانوان فعالیت کرد به جای پنج درصد سه درصد به فدراسیون بدهند و بقیه را خرج تیم بانوان کنند.

وی افزود: کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در حال بررسی وضعیت فوتبال بانوان است و احتمالا ما چند بازیکن را با محرومیت های یک یا چند ساله خواهیم داشت. برخی اتفاقاتی که رخ می دهد مثل خاله بازی می ماند که برخی می گویند که اینها بازیکن ما هستند و باید بیایند و از این حرف ها. اینها باندبازی است که بروند و بگویند اینها بازیکن ما هستند و هر جا من می روم اینها هم باید بیایند. قطعا ما جلوی این حرف ها قطعا خواهیم ایستاد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد نشستی که با کیومرث هاشمی در کمیته ملی المپیک داشت گفت: تکلیف تیم امید باید مشخص شود. ما نیازی به کمک کسی نداریم. باید زمینه اعتراض ما را از بین ببرند. حرف ما این است که یا صددرصد در اختیار کمیته ملی المپیک باشد یا در اختیار فدراسیون فوتبال. تا آنجایی که می دانم نظر آقای هاشمی هم این است که صددرصد تیم امید را بدهند به فدراسیون فوتبال. این را باید کتبی به ما اعلام کنند تا کارمان را شروع کنیم.

تاج در مورد سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: خبر خوب در این مورد این است که پرسپولیس از حضور در پلی آف رها شد و به طور مستقیم در لیگ قهرمانان شرکت می کند اما استقلال باید در پلی آف حضور داشته باشد. چهار کشور در آسیا ۳+۱ شدند که ایران هم یکی از این کشورهاست.