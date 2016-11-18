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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

جانشین فرماندهی یگان های ویژه ناجا:

بیش از ۷۰ درصد تراکم جمعیت پشت مرز مهران تخلیه شد

بیش از ۷۰ درصد تراکم جمعیت پشت مرز مهران تخلیه شد

جانشین فرماندهی یگان های ویژه ناجا، گفت: بیش از ۷۰ درصد تراکم جمعیت پشت مرز مهران تخلیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حبیب الله جان نثاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: به دلیل بسته شدن امروز مرز مهران از طرف دولت عراق و نبود اطلاع رسانی، تراکم بسیار سنگینی بین پل زائر و پایانه مرزی و میدان اربعین ایجاد شد و حجم بسیار زیادی از زائران در حال بازگشت از مرز مهران هستند.

وی گفت: مرز چزابه نیز عصر دیروز بسته شد و فقط مرز شلمچه باز است.

سردار جان نثاری افزود: با توجه به موج بازگشت زائران اربعین حسینی، روز گذشته حدود ۱۰۰ هزار نفر از مرزهای سه گانه وارد کشور شدند.

وی گفت: ۴۵ هزار نفر از مهران، ۳۵ هزار نفر از شلمچه و ۱۷ هزار نفر از مرز چزابه وارد کشورمان شدند.

جانشین فرماندهی یگان های ویژه ناجا افزود: هماهنگی کامل میان ۱۱ کمیته ستاد مرکزی اربعین وجود دارد اما زیرساخت ها برای خدمات دهی به زائران اربعنی ازجمله جاده های مواصلاتی، مناسب نیست.

سردار جان نثاری گفت: از زائران خواستاریم با نیروهای انتظامی همکاری و با توجه به ۸۰ هزار خودروی سواری پارک شده در شهر مهران، از عجله در بازگشت خودداری کنند.

کد مطلب 3827674
حبیب احسنی پور

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