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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

در آئین اختتامیه؛

برگزیدگان دومین جایزه ادبی هنری سیلک تقدیر شدند

برگزیدگان دومین جایزه ادبی هنری سیلک تقدیر شدند

مراسم اختتامیه دومین جایزه ادبی هنری سیلک همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب روز ۲۷ آبان ماه در کاشان برگزار شد و برگزیدگان آن در دو حوزه ادبیات داستانی و شعر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، منیر عسگرنژاد، دبیر این جایزه ادبی با بیان اینکه در این دوره استقبال از این جایزه نسبت به سال قبل بیشتر بود گفت: در زمینه داستان ۷۰ اثر و در زمینه شعر ۹۰ اثر به دبیرخانه جایزه ادبی سیلک رسید.

وی گفت: بر اساس نتایج داوری ۳ برگزیده ادبیات داستانی و ۳  برگزیده کتاب شعر معرفی شدند. آثار تالیفی ادبی در زمینه‌های داستانی (بلند و کوتاه) و شعر (کلاسیک و آزاد) چاپ اول بودند.

به گفته دبیر دومین جایزه ادبی هنری سیلک، اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد:

ادبیات داستانی

سی و سه پل، چهارونیم اکتاو/ سلمان باهنر/ انتشارات نگاه
نوبت سگ ها/ سیروس چیت ساز/ نشر مرکز
ملاقات با خانم دوبلور/ بهزاد باباخانی/ نشر افق

در زمینه شعر

باد نامت را از لبانم ربوده است/ مریم اخترکاویان/ انتشارات شاسوسا
به دام انداختن نور در دو پرده/ میلاد کامیابیان/ انتشارات بوتیمار
تنهایی خانم این خانه است/ آریا معصومی/انتشارات ماه باران

بر اساس ای گزارش، دومین جایزه ادبی هنری سیلک با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه خانه کتاب و موسسه فرهنگی هنری حوض فیروزه کاشان همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب برگزار شد.

کد مطلب 3827675

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    نظرات

    • پروین برهان IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
      0 0
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      سلام .چراپارسال که مابرگزیده شده بودیم ازاین خبرهانبود.چندماه منتظربودیم.بعدهم که نه مراسمی بودونه دعوتی.ظلم وبی عدالتی همه جابیدادمیکند.حتی دروادی ادبیات.گفتندتندیستان راپست می کنیم اما حتی ان را هم نفرستادند؟مگرمابرای پول درجشنواره شرکت کرده بودیم.اخ که چقدردلم می خواست کاشان راببینم.اقلا امسال با دوره دومی ها دعوتمان می کردید.مگربرگزیده بابرگزیده فرق دارد؟شاید هم دارد؟خدامی داندوبس
    • نیما IR ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
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      نوبت سگها اثر سروش چیت ساز است.

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