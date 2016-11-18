برگزیدگان دومین جایزه ادبی هنری سیلک تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، منیر عسگرنژاد، دبیر این جایزه ادبی با بیان اینکه در این دوره استقبال از این جایزه نسبت به سال قبل بیشتر بود گفت: در زمینه داستان ۷۰ اثر و در زمینه شعر ۹۰ اثر به دبیرخانه جایزه ادبی سیلک رسید.

وی گفت: بر اساس نتایج داوری ۳ برگزیده ادبیات داستانی و ۳ برگزیده کتاب شعر معرفی شدند. آثار تالیفی ادبی در زمینه‌های داستانی (بلند و کوتاه) و شعر (کلاسیک و آزاد) چاپ اول بودند.

به گفته دبیر دومین جایزه ادبی هنری سیلک، اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد:

ادبیات داستانی

سی و سه پل، چهارونیم اکتاو/ سلمان باهنر/ انتشارات نگاه

نوبت سگ ها/ سیروس چیت ساز/ نشر مرکز

ملاقات با خانم دوبلور/ بهزاد باباخانی/ نشر افق

در زمینه شعر

باد نامت را از لبانم ربوده است/ مریم اخترکاویان/ انتشارات شاسوسا

به دام انداختن نور در دو پرده/ میلاد کامیابیان/ انتشارات بوتیمار

تنهایی خانم این خانه است/ آریا معصومی/انتشارات ماه باران

بر اساس ای گزارش، دومین جایزه ادبی هنری سیلک با مشارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه خانه کتاب و موسسه فرهنگی هنری حوض فیروزه کاشان همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب برگزار شد.