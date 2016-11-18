مرزهای چزابه و شلمچه آماده پذیرش زائران است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: مرزهای شلمچه و چزابه آمادگی لازم را برای پذیرش زائرین دارد در مرز شلمچه این آمادگی بیشتر است زیرا زیرساخت های بیشتری در آن ایجاد شده است بطوریکه امکان پذیرش حداقل تا ۱۰۰ هزار نفر در روز را در این مرز داریم.

استاندار خوزستان گفت: سال گذشته ۸۰ تا ۹۰ موکب داشتیم که امسال فقط در مرز چزابه حدود ۲۰۰ موکب داریم و از اهواز به آنجا نیز ۹۰ موکب هم اضافه شده که از زائرین پذیرایی می کند.

وی افزود: در همین چند روز در چزابه حدود ۱۵ هکتار پارکینگ ایجاد کرده ایم و ۷ هکتار امروز آماده شده و آمادگی پذیرش زائران وجود دارد مواردی از جمله تغذیه نیز پیش بینی شده است.

شریعتی گفت: در این دو مرز مسئله خاصی وجود ندارد و شرایط خوبی وجود دارد و آماده پذیرش زائران را دارد.

مرز مهران مشکلات زیر ساختی دارد

رئیس پلیس راه کشور هم گفت: توصیه ما همیشه این بوده که برای تردد حتما مرزهای شلمچه و چزابه را انتخاب کنند.

سردار حمیدی در خصوص آخرین وضعیت پایانه های مرزی مهران، شلمچه و چزابه افزود: مرز شلمچه و چزابه به دلیل دارا بودن زیرساخت های لازم شرایط ایده آل و خوبی دارد اما مرز مهران به علت مشکلات زیرساختی وضعیت خوبی ندارد و با مشکلات متعددی روبرو است.

رئیس پلیس راه کشورگفت: شرایط ترافیکی مرز مهران به نحوی است که زائران باید خودرو خود را در پارکینگ های اطراف شهر پارک کنند و مسافت ۱۰ ،‌۱۵ کیلومتری تا مرز را باید پیاده بروند که در شرایط گردو غبار و گرما مشکلات را دو چندان می کند.

سردار حمیدی افزود: توصیه ما همیشه این بوده که برای تردد حتما مرزهای شلمچه و چزابه را انتخاب کنند و به هیچ عنوان مرز مهران در نظر نگیرند مگر اینکه الزامی داشته باشند که آن هم باید با سختی های آن مواجه شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین هم در این برنامه گفت: بر اساس آخرین گزارش حدود ۱۰۰ هزار نفر در منطقه حضور دارند و به دنبال عبور از مرز هستند که اکثر قریب به اتفاق آنها فاقد ویزا هستند.

ذوالفقاری در خصوص آخرین وضعیت تردد زائران اربعین در مرزها افزود: دو روز قبل با خیل عظیم افرادی که عازم کربلا و عتبات عالیات بودند و در عین حال فاقد ویزا بودند مواجه شدیم و این موجب شد شرایط ویژه ای به وجود بیاید و این شرایط بحرانی از روز سه شنبه تا امروز صبح با همکاری بسیار خوب طرف عراقی پشت سر گذاشتیم و ازدحامی که ایجاد شده بود و می توانست مشکلات غیر قابل جبرانی ایجاد کند رفع شد.

وی گفت: مسیر بدره تا سه راه کوت هم به لحاظ زیرساخت و هم به لحاظ توان حمل ونقلی کشش این جمعیت را نداشت که در این رابطه مسئولان محلی عراق متحمل زحمات زیادی شدند.

ذوالفقاری با بیان اینکه امروز روز پرکاری برای همه دست اندرکاران بود افزود: در خصوص باز شدن مرز در نهایت مسئولان عراقی اعلام کردند که مشکلی برای باز کردن مرز نیست با این شرط که فقط افراد دارای ویزا عبور کنند و چنانچه اگر فردی بدون ویزا بخواهد وارد مرز شود مجدد مرز بسته خواهد شد.

تفکیک افراد بی ویزا امکان پذیر نیست

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: بر اساس آخرین گزارش حدود ۱۰۰ هزار نفر در منطقه حضور دارند و به دنبال عبور از مرز هستند که اکثر قریب به اتفاق آنها فاقد ویزا هستند که تفکیک افرادی که ویزا دارند و افرادی که ندارند امکان پذیر نیست.

ذوالفقاری تاکید کرد: طرف عراقی نیز تا الان حاضر به باز کردن مرز نیست مگر به این شرط که افراد بدون ویزا وارد خاک عراق نشوند.

ذوالفقاری با بیان اینکه امروز بیش از دو میلیون ویزا صادر شده است در ایران گفت: جمع اساسی مردم و زائران مسیر قانون را طی کرده اند اما تعدادی این مسیر را انتخاب نکرده و بدون ویزا حرکت کردند.

وی افزود: چنانچه این تعداد افراد بدون ویزا نبودند امسال شاهد یکی از بهترین سالهای حرکت مردمی به سمت مراسم اربعین و برگشت آنها بودیم.

ذوالفقاری گفت: افراد غیر مجاز باعث شدند که در خدمات دهی،‌ اسکان، تغذیه، حمل و نقل و مخصوصا برگشت مشکل ایجاد شود.

وی درباره افرادی که بدون ویزا وارد خاک عراق شدند افزود: آمارهای مختلفی داریم که تعدادی در خاک عراق دستگیر و بازداشت شدند تعدادی هم عودت داده شدند.

ذوالفقاری به شرایط و تسهیلات مرزهای چزابه و شلمچه اشاره کرد و گفت: افرادی که دارای ویزا هستند تا فرصت هست از مرزهای جنوبی حرکت کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: بیش از ۷۷ هزار اتباع خارجی نیز تا امروز غروب ثبت نام کردند که بیش از ۷۶ هزار ویزا برای آنها صادر شده است و مابقی آن فردا صادر خواهد شد.

ذوالفقاری گفت: برای برگشت زائران نیز هزار و۶۰۰ دستگاه اتوبوس پیش بینی شده است که ۸۰۰ دستگاه آن مربوط به شهرداری هاست و مابقی نیز مربوط به نیروهای مسلح است و این وسایل در حال حرکت به سمت مرز مهران هستند.

وی افزود: بر اساس برآوردی که شده اکنون بیش از دو میلیون زائر در عراق داریم و طی دو سه روز باقی مانده نیز به نظر می رسد برای برگشت زائران رقمی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را باید حساب کنیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: قطعا در مرزهای جنوبی برای برگشت زائران کمترین مشکل را خواهیم داشت و پس از عبور روان از مرزها از طریق حمل ونقل قابل قبولی به محل زندگی خود بازگردند.

ذوالفقاری افزود: از فردا روند بازگشت زائرین رو به افزایش خواهد بود و برای بازگشت عمدتا نگران محور مهران هستیم و توصیه می شود که زائران برگشت تدریجی و با حوصله را مدنظر قرار دهند تا وقفه ای در مسیر برگشت و انتقال آنها به وجود نیاید.