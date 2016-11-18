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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا:

مرز مهران را فراموش کنید/توصیه مهم راهور به زائران

مرز مهران را فراموش کنید/توصیه مهم راهور به زائران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: زائرین اربعین با توجه به انسداد مرز مهران از مرزهای چذابه و شلمچه استفاده کنند. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به اینکه طی ٢٤ ساعت گذشته شاهد بار برگشت از ٣ محور خصوصا مرز شلمچه به سراسر کشور بوده ایم، گفت: طی ٢٤ ساعت گذشته بار سنگین برگشت از شلمچه به سمت خرمشهر را داشته ایم.

وی همچنین توصیه کرد: رانندگان وسایل نقلیه در محورهای منتهی به مرز اصلا شتابزده رانندگی نکنند، افزود: زائرین در رانندگی، سرعت مطمئنه و مجاز در معابر را در جاده ها رعایت کنند و به هیچ عنوان با سرعت غیرمجاز رانندگی نکنند و برای زودتر رسیدن، به هیچ عنوان سبقت غیر مجاز و خطرناک انجام نداشته باشند. همینطور، در حالی که ساعت های متوالی رانندگی کرده اند و خسته و خواب آلود هستند، پشت فرمان ننشینند و حرکت نکنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در پایان تاکید کرد: از ٢٠ تا ٢٧ آبان در کل محورهای مواصلاتی به سمت مرز، نسبت به اربعین سال گذشته شاهد افزایش تردد بوده ایم.

کد مطلب 3827685

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