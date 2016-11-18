به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به ادعای مدیرکل آژانس بین المللی انژی اتمی مبنی بر این که ذخیره آب سنگین ایران از حد مجاز فراتر رفته است گفت: طبق برجام ما باید مازاد بر ۱۳۰ تن آب سنگین تولیدی را به بازارهای بین المللی عرضه می کردیم که تاکنون ۷۰ تن را فروخته ایم و مذاکرات با کشورهای متقاضی دیگر به ویژه اروپایی ها در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد این است که ما بیش از ۱۳۰ تن آب سنگین تولیدی خود را به بازارهای بین المللی عرضه کنیم که این کار طبق توافق هسته ای در دستور کار ما قرار دارد و مادام که برجام هست به این تعهد خود عمل خواهیم کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین تاکید یوکیا آمانو مبنی بر پایبندی کامل ایران به تعهدات پادمانی، پروتکلی و برجامی را از نکات مهم گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست.