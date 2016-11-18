مرز مهران مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، شماری از زوار فاقد مدارک اعم از گذرنامه و روادید پشت درهای مسدود شده مرز مهران باقی مانده و به هیچ عنوان حاضر به ترک مرز نیستند.

این موضوع از بامداد پنجشنبه ادامه داشته و با وجود رایزنی مسئولان با طرف عراقی تا این لحظه امکان بازگشایی مرز فراهم نشده و طرف عراقی همچنان بر بسته بودن مرز اصرار داشته و فقدان ظرفیت در کشور عراق را علت این اقدام خود در عدم پذیرش زوار می‌داند.

این گزارش حاکی است؛ در عین حال زائران با وجود اعلام مسؤولان حاضر در پایانه مرزی برای اسکان و استراحت در محل‌های در نظر گرفته شده، حاضر به جابه‌جایی نبوده و منتظر هستند تا حتی در آخرین دقایق، مرز به روی آنان گشوده شود.

بر اساس این گزارش ، عصر روز پنجشنبه نیز مسئولان ارشد نظامی و انتظامی با حضور در محل استقرار زوار اعلام کردند زائرانی که دارای روادید و گذرنامه هستند می‌توانند از طریق مرزهای خوزستان راهی کربلا شوند.

با توجه به اینکه زوار تاکنون حاضر به استقرار در استراحت گاه‌های از پیش تعیین شده و خروج و ترک مرز نیستند، مشکلاتی را برای خود و مسئولان خدمات رسان به وجود آورده اند.