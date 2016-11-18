چگونگی حذف پنج پینگ پنگ باز ایران در تور جهانی سوئد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوئد که از سه شنبه گذشته با حضور ۱۶۰ بازیکن از ۴۷ کشور در استکهلم آغاز شد، امروز با برگزاری دیدارهای جدول اصلی بخش انفرادی پیگیری می شود. نوشاد عالمیان تنها نماینده ایران در این بخش از مسابقات است چراکه دیگر نمایندگان ایران در مرحله مقدماتی و مرحله دوم رقابت ها به تدریج با شکست برابر حریفان خود حذف شدند.

در جریان مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوئد، میدیا لطف الله نسبی که در گروه ۹ مقدماتی قرار داشت در مقابل جارویس از انگلیس ۴ بر ۳ شکست خورد و دیدار مقابل ارویکاوا ژاپنی را هم ۴ بر صفر واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در گروه دوازدهم مرحله مقدماتی امین میرالماسی طی دو دیدار به ترتیب به مصاف وانگ وی پنگ از چین تایپه و جون پرسون از سوئد رفت و در هر دو دیدار ۴ بر صفر شکست خورد و نتوانست راهی دور دوم مسابقات شود. محمدرضا اخلاق پسند نیز در مرحله مقدماتی این رقابت ها و در گروه ۳۴ دو دیدار برابر کیلیان اورت از آلمان و ارویدسون از سوئد برگزار کرد و در هر دو دیدار متحمل شکست ۴ بر صفر شد.

امیر حسین هدایی دیگر نماینده ایران در رقابت های تنیس روی میز تور جهانی سوئد بود که در دو رده سنی بزرگسالان و زیر ۲۱ سال به مصاف حریفان خود رفت. این بازیکن در رده سنی بزرگسالان و در گروه بیستم، مقابل سیمون فیفر از اتریش و تاکویا جین از ژاپن ۴ بر صفر شکست خورد و حذف شد. هدایی در رده سنی زیر ۲۱ سال نیز مقال موریگارد از سوئد ۳ بر صفر باخت و دیدار مقابل دانگ کیو از آلمان را هم با همین نتیجه واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در میان پینگ پنگ بازان ایران نوشاد و نیما عالمیان تنها بازیکنانی بودند که موفق به حضور در مرحله دوم رقابت ها شدند. نیما عالمیان در گروه ۲۴ مسابقات ابتدا میکا اوکونور از فنلاند را ۴ بر یک شکست داد سپس مقابل ریتس پیس از چک به برتری ۴ بر صفر دست یافت و به عنوان سرگروه راهی مرحله دوم شد اما در این مرحله از مسابقات مقابل چیوکین وانگ از چین ۴ بر یک شکست خورد از دور رقابت ها کنار رفت. این درحالی است که برادر بزرگتر وی موفق به حضور در جدول اصلی رقابت ها شد.

نوشاد عالمیان که در گروه یازدهم مسابقات خاتچانوف از هلند و برگلوند از سوئد را ۴ بر ۳ و ۴ بر یک شکست داده بود، تنها بازمانده تنیس روی میز ایران در تور جهانی سوئد است که امروز در جدول اصلی این رقابت ها به مصاف پاتریک فرانزیسکا از آلمان می رود. حریف آلمانی نوشاد رده ۵۳ جهان را در اختیار دارد در حالیکه خود او صاحب رنکینگ ۱۰۳ جهان است. نوشاد عالمیان و حریف آلمانی اش دو بار در سال ۲۰۱۲ مقابل هم قرار گرفتند که هر بار بازیکن آلمانی به برتری رسیده است .

به گزارش مهر، مسابقات تنیس روی میز تور جهانی سوئد در بخش دو نفره نیز برگزار شد. در این بخش از مسابقات ترکیب هدایی و میرالماسی با باخت ۳ بر صفر مقابل تیم دونفره بلاروس از دور مسابقات کنار رفتند. تیم دونفره لطف الله نسبی و اخلاق پسند مقابل تیم لهستان حاضر نشد و این تیم از مسابقات حذف شد . در این مسابقه باتوجه به بیماری لطف الله نسبی در سوئد تیم ایران از دیدار مقابل لهستان انصراف دادند .

تیم برادران عالمیان که در دور اول استراحت داشتند ، در دور دوم موفق شدند با حساب سه بر یک مقابل تیم دونفره فرانسه به برتری دست یابند و به جمع ۱۶ تیم برتر مسابقات دونفره راه یابند . در این مرحله نوشاد و نیما عالمیان با بازیکنان چینی تیم مشترک اکراین و اسلواکی رقابت کرد.