وسایل نقلیه با عمر بالای ۲۰ سال متهمان اصلی آلودگی هوای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی افزود: ضمن درک مسائل و مشکلات معیشتی افرادی که به وسیله این گونه وسایل نقلیه ارتزاق می کنند، اعتقاد دارم با تصمیم گیری قاطع و البته با لحاظ آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی، از چرخه خارج کردن موتورسیکلت‌ها و خودروهای آلاینده و دیزل‌های فرسوده از طریق مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، امکان پذیر است.

وی با اعلام اینکه موضوع خروج وسایل نقلیه مستهلک به صورت مستقیم با سلامت مردم به ویژه کودکان و نوزادان شهر سر و کار دارد از اوجب واجبات است، تأکید کرد: در چنین شرایطی، برای سلامت بچه‌های شهر که بیشتر از سایر شهروندان تحت تأثیر آلودگی هوا قرار دارند، بسیار نگرانیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه جای تأسف و تعجب فراوان دارد که برای موضوعات بسیار کم اهمیت از صندوق ذخیره ارزی استفاده می شود، در صورتی که در مقابل موضوع مهم حذف خودروهای فرسوده که قانون آن نیز وجود دارد، هیچ گونه اقدامی نمی شود، ‌اظهار کرد: خسارتی که وسایل نقلیه آلاینده به سلامت مردم وارد می کنند، بسیار بیشتر از هزینه ای است که باید صرف خروج خودروهای آلاینده از چرخه حمل و نقل شهری شود.

حسینی با بیان اینکه متأسفانه نه به توسعه شبکه مترو کمک می شود و نه به تقویت ناوگان اتوبوسرانی و در این میان، این مردم تهران هستند که متضرر می شوند، ادامهداد: آنها که می گویند مشکل آلودگی هوای تهران مربوط به ساختمان های بلند منطقه ۲۲ است، باید به این پرسش پاسخ دهند که پس علت آلودگی هوا از اصفهان و اهواز و زابل و زاهدان گرفته تا سنندج و یاسوج و کرمان و کرمانشاه چیست؟

معاون شهردار تهران با اشاره به این که هر روز ۶۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه خودروی جدید وارد معابر تهران می شوند در صورتی که حتی یک دستگاه خودروی فرسوده نیز از رده خارج نمی شود، اظهار کرد: هر سال حداقل ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی جدید به ۳ میلیون دستگاه خودروی تهران که بسیاری از آنها سال هاست از سن فرسودگی عبور کرده و بسیار آلاینده هستند، اضافه می شود اما یک دستگاه از خودروهای مستهلک نیز اسقاط نمی شوند.

حسینی با بیان اینکه بیاییم خودمان به خودمان رحم کنیم، اظهار کرد: واقعیت این است که خیابان ها و بزرگراه های تهران، دیگر ظرفیت این تعداد خودرو را ندارند و اگر این امکان را داریم که از خودروی شخصی استفاده نکنیم، حتماً از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنیم.

وی با تأکید بر اینکه تک تک ما به عنوان شهروندان کلان شهری که در کنار هم در آن زندگی می کنیم، نسبت به شهرمان و همشهریانمان مسئولیم، خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی مان حکم می کند یکایک ما در این موضوع مهم که به سرنوشت همه ما گره خورده به عنوان شهروندی مسئول عمل کنیم.