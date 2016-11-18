دستگیری زن سارق در جریان بیستمین سرقت

سرهنگ محمد لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات دستگیری این متهم سابقه دار گفت: با شکایت کسبه یک پاساژ در محدوده الهیه، در خصوص وقوع چندین فقره سرقت های کش روی از مغازه ها و فروشگاه های این محدوده، تیمی از ماموران برای بررسی وارد عمل شده و به بررسی جوانب امر پرداختند.

وی افزود: در بررسی فیلم های ضبط شده دوربین های مداربسته فروشگاه ها و مغازه هایی که مورد سرقت قرار گرفته بودند، مشخص شد که سرقت های از سوی یک زن سارق حرفه ای که تحت پوشش خریدار به فروشگاه های وارد می شود، صورت می گیرد. سرانجام چهره متهم از دوربین های مداربسته استخراج شده و در اختیار ماموران قرار گرفت و همچنین آموزش های لازم در خصوص برخورد با سارق مذکور به فروشندگان و مالکان فروشگاه های این محدوده ارایه شد.

لطیفی ادامه داد: این اقدامات ادامه داشت تا اینکه روز گذشته یکی از کسبه این محدوده ضمن تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کرد که سارق مذکور در فروشگاهش حضور دارد. بلافاصله با هماهنگی های انجام شده تیمی از ماموران کلانتری ۱۲۴ در مدتی کمتر از هفت دقیقه در محل حاضر و ماموران زن این کلانتری زن سارق را دستگیر و وی را به همراه چند دست لباس که در حال سرقت آنها بود، به کلانتری منتقل کردند.

وی افزود: از سوی دیگر شاکی نیز به کلانتری دعوت شد و با اینکه متهم در بازجویی های اولیه منکر اتهامات وارده بود، پس از بازبینی فیلم های سرقتش از فروشگاه های متعدد این محدوده مجبور به اعتراف شده و به ۲۰ فقره سرقت و کش رو زنی اعتراف کرد. به این ترتیب پرونده تکمیل و متهم به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.