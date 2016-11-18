مشکل فدراسیون اسکی برای اعزام ورزشکاران به دو رقابت بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به فصل اسکی ۹۵ اسکی بازان رشته های آلپاین- صحرانوردی و اسنوبرد خود را برای حضور در دو رقابت بین المللی آماده می کنند. مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی زمستانی.

اگرچه دیگر مثل سابق مشکلی در اعزام یا عدم اعزام ورزشکاران به این رقابتها نیست اما حالا فدراسیون اسکی با یک چالش جدید دست و پنجه نرم می کند. البته این چالش مختص اسکی ایران نیست و در واقع برنامه ریزی فدراسیون جهانی است که اسکی بازان سراسر جهان را در دو راهی سختی قرار داده است. تاریخ برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای زمستانی بسیار نزدیک به هم است و در برخی از این رشته ها یک ورزشکار تنها حق انتخاب یک مسابقه را دارد و این تصمیمی بسیار دشوار برای یک ورزشکار است.

بهرام ساوه شمشکی سرپرست دبیری فدراسیون اسکی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه امسال رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای زمستانی اسکی در رشته صحرانوردی کاملا با هم تداخل دارد. در آلپاین نیز این دو رقابت در زمانهایی بسیار نزدیک به هم برگزار می شود و عملا فرصت برای حضور یک ورزشکار در هر دو رقابت نیست.

وی در پاسخ به این سوال که اولویت شما کدامیک از این رقابتهاست گفت: اولویت ما در ابتدا مدال آسیایی است و شرکت در این رقابتها اهمیت بیشتری دارد. هنوز در خصوص تعیین ورزشکاران اعزامی به رقابتهای مختلف این رشته تصمیمی نگرفته ایم اما پس از برگزاری رقابتهای بین المللی فدراسیون بهترین تصمیم را در خصوص اعزام به هر یک از این رقابتها خواهد گرفت. شاید هم ورزشکاران را به دو گروه تقسیم کنیم و عده ای به قهرمانی جهان و عده دیگر به بازیهای زمستانی بروند. به هر حال هنوز برای تصمیمی گیری در این خصوص زود است.

*اسکی بازان ایرانی با حضور در چنین رقابتهایی هم شانس خود را برای کسب مدال به ویژه در رقابتهای آسیایی محک می زنند و هم می توانند پوئن جهانی خود را بالا ببرند. کسب حداقل ۵ سهمیه المپیک نیز از دیگر اولویت های فدراسوین اسکی در روزهای آتی است.