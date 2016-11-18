دیدار تدارکاتی پرسپولیس مقابل تیم دانشجویان ایران لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با هماهنگی های انجام شده قرار بود فردا شنبه ۲۹ آبان ماه در دیدار تدارکاتی در ورزشگاه دانشگاه شهید بهشتی در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم فوتبال دانشجویان ایران که خود را برای حضور در مسابقات المپیک دانشجویان آماده می کنند، برگزار کند اما این مسابقه لغو شد.

پندار خمارلو، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تائید کرد.

با توجه به لغو دیدار تیم های پرسپولیس و دانشجویان ایران، تمرین روز شنبه سرخپوشان ساعت ۱۱ صبح در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار می شود.