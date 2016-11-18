آغاز دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی/اضافه شدن «فضای مجازی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دستورالعمل برگزاری «دهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی» با عنوان « تیتر ۱۰» و با شعار « مسئوولیت اجتماعی دانشگاه، نقادی منصفانه و آزادانه» توسط دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

این جشنواره با هدف ظرفیت‌سازی در فعالان و علاقمندان نشریات دانشجویی جهت ارتقای روزنامه‌نگاری تخصصی از طریق معرفی چهره‌های موثر این گونه نشریات به جامعه رسانه‌ای کشور و توسعه کمی و کیفی نشریات دانشجویی برگزار می‌شود.

تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل کشور شامل دانشجویان دانشگاه‌های تابعه وزارتین بهداشت و علوم و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در این جشنواره حضور یابند.

در این دوره از جشنواره فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مشروط بر این‌که بیش از یکسال از فارغ التحصیلی آنان نگذشته باشد، امکان شرکت در جشنواره « تیتر ۱۰» را خواهند داشت.

دهمین دوره «جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور» در سه بخش اصلی شامل «آثار برگزیده»، « نشریات برگزیده» و «فضای مجازی» و همچنین دو بخش ویژه و نویسندگان برتر برگزار خواهد شد.

از مهمترین تغییرات این جشنواره نسبت به ادوار گذشته، اضافه شدن بخش «فضای مجازی» به این جشنواره است که به دلیل اهمیت فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعات در فضای مجازی این بخش برای اولین بار به جشنواره نشریات دانشجویی اضافه شده است.

در بخش«آثار برگزیده» دانشجویان مجاز هستند آثار تولیدی خود که در بازه زمانی تیرماه ۹۴ تا ۱۵ دی‌ماه ۹۵ در یکی از نشریات دانشجویی دارای مجوز انتشار، منتشر شده ‌را شرکت دهند.

متقاضیان شرکت در این جشنواره در بخش«آثار برگزیده» می‌توانند آثار خود را در رشته‌های تیتر، خبر، مصاحبه، گزارش، سرمقاله و یادداشت، مقاله سیاسی، مقاله فرهنگی، مقاله اجتماعی، مقاله اقتصادی، مقاله صنفی، مقاله ادبی، مقاله هنری، مقاله دینی و قرآنی، طرح، کاریکاتور، طنز، عکس، طرح جلد و گرافیک و صفحه‌آرایی ارائه دهند.

در بخش«نشریات برگزیده» نیز نشریات دانشجویی با زمینه انتشار صنفی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، دینی و قرآنی، ادبی، طنز و کاریکاتور، علمی تخصصی علوم انسانی، علمی علوم پایه، علمی علوم پزشکی و علمی فنی و مهندسی امکان حضور در جشنواره دوره دهم را خواهند داشت.

همچنین نشریات دانشجویی با موضوعات دیگر در رشته نشریات عمومی و سایر نشریات امکان حضور در جشنواره را دارا هستند.

متقاضیان شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی «تیتر ۱۰» فرصت دارند از ۱۰ آذرماه ۹۵ تا ۱۵ دی‌ماه ۹۵، نسخه الکترونیکی آثار خود را از طریق وب‌سایت دبیرخانه دهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی به نشانی www.titr۱۰.ir بارگذاری کنند.

مرحله نهایی این جشنواره از ۲۶ بهمن‌ماه تا ۶ اسفند ۹۵ توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار می‌شود.