سهم ۴۵ درصدی خودروهای تهران در افزایش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش افزود: اگر بحث معاینه فنی در دوره زمانی دو یا سه ساله تاثیر خود را بر آلودگی هوا نشان ندهد، مردم اعتقاد خود را به تاثیر معاینه فنی خودروها بر سلامت هوا از دست می دهند.

وی با اشاره به کاهش مراجعات به مراکز معاینه فنی در هفته های اخیر، گفت: با تلاش همکاران ما در شهرداری تهران و وزرات کشور، بیش از ٩٠ درصد خودروهای واجد شرایط به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده و موفق به دریافت معاینه فنی شده اند.

حسینی منش افزود: در شرایط فعلی از ازدحام روزهای نخست به مراکز معابنه فنی کاسته شده است، بنابراین شیفت دوم برخی مراکز معاینه فنی بسیار خلوت شده و امکان لغو شیفت دوم برخی مراکز معاینه فنی وجود دارد.

وی با تاکید بر اجرای طرح کاهش و ارتباط آن با موضوع معاینه فنی خودروها گفت :در طرح کاهش تلاش ما این است که خودروها بر اساس میزان آلایندگی درشهر تردد کنند.

حسینی منش با انتقاد از افزایش سن معاینه فنی گفت :برای تاثیر بحث معاینه فنی باید به سرعت کاهش سن معاینه فنی را اجرایی کنیم زیرا خودرویی که بیش از دو سال بدون داشتن معاینه فنی در شهر تردد می کند، آلودگی تولید می کنند.

به گفته مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، اگر نظارت و سخت گیری بر تداوم اجرای معاینه فنی خودروهای تهران وجود نداشته باشد و این طرح ناقص اجرا شود، معضل آلودگی هوای تهران پا برجا خواهد ماند.